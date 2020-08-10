حوالي 70% منها معقدة.. مستشفى الشفاء يجري نحو (6000) عملية بالعام الحالي

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رام الله - دنيا الوطن

تمكن الكادر الجراحي بمجمع الشفاء الطبي، من إجراء نحو (6000) عملية، خلال النصف الأول من العام الجاري 2020، معظمها من العمليات الكبرى، بواقع (4704) عملية جراحية.



وقال مدير مستشفى الجراحة بالمجمع، د. مروان أبو سعدة، خلال لقاء معه اليوم الأحد: إنه وعلى الرغم من أزمة (كورونا) الحالية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة، إلا أن إجمالي عدد العمليات بالمجمع لم يتأثر، بل عمدت الكوادر الجراحية إلى إجراء جراحات معقدة ونادرة، كانت تُجرى في السابق بالشراكة مع الوفود الطبية.



ونوه د. أبو سعدة إلى أنه من بين العمليات المعقدة التي تم إجراؤها داخل مجمع الشفاء الطبي، جراحات الأورام، وجراحات القولون بالمناظير، وجراحات البنكرياس، وتنظير القنوات المرارية إلى جانب جراحات الكسور المعقدة، وجراحات عظام الأطفال، وجراحات اليد، والأعصاب الطرفية.



كما تم استمرار إجراء العمليات المعقدة بجهود الكادر الطبي المحلي على صعيد جراحات استئصال أورام الكلى المعقدة بالمنظار واستئصال أورام المثانة والبروستات، وجراحات الرقبة والغضاريف وأورام الرأس، إضافة إلى جراحات الصدر، وجراحات الأطفال، والعديد من الجراحات الأخرى.



ولفت د. أبو سعدة إلى أن إجراء مثل هذه العمليات المعقدة، جاء بعد جهود كبيرة من العمل المضني، والتدريب المستمر الذي بذلته وزارة الصحة للكوادر الطبية، بهدف التخفيف عن المرضى، الأمر الذي أثمر في ظل أزمة التحويلات العلاجية للخارج، وعدم قدوم الوفود الطبية، بسبب جائحة (كورونا) وتأثيراتها المستمرة والممتدة على العالم.