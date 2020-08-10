صور: وزارة الزراعة تبدأ حملة تشجير المحجر الصحي وسط قطاع غزة



ويأتي ذلك، ضمن حملات تشجير سابقة، قامت بها وزارة الزراعة للمحاجر الصحية، وذلك بالتعاون مع وزارات (الأشغال، الصحة والداخلية)، للمساهمة في مواجهة أزمة (كورونا) العالمية.



ويشرف على حملة التشجير الحالية، كل من: قطاع المشاتل، والعلاقات العامة والإعلام بوزارة الزراعة.















رام الله - دنيا الوطنبدأت وزارة الزراعة الفلسطينية، بحملة تشجير مكثفة للمحجر الصحي الجديد في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.