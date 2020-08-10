شؤون فلسطينية

غزة تُنتج 200 طن (أفوكادو) سنوياً.. والزراعة تُقرر التوسع في زراعتها

غزة تُنتج 200 طن (أفوكادو) سنوياً.. والزراعة تُقرر التوسع في زراعتها
ثمرة الافوكادو
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الزراعة في غزة: إنها تهدف للتوسع في زراعة (الأفوكادو)، مؤكدةً أنها نجحت في جلب أشتال (الأفوكادو) قبل عدة سنوات، وشجعت المزارعين على زراعتها، وقدمت لهم الإرشادات، لما تحويه هذه الفاكهة من فوائد غذائية وتسويقية، لاسيما أن القطاع يستهلك كميات كبيرة منها، يتم استيرادها من الخارج.

وأكدت الإدارة العامة للإرشاد بالوزارة، أن المساحة المزروعة في قطاع غزة، تبلغ 168 دنماً، منها 125 دنماً مثمراً، و43 غير مثمر، تنتج ما مجموعه 200 طن سنوياً، بمعدل إنتاج 1,6 طن لكل دنم.

وأشارت إلى أهم أصناف (الأفوكادو) في قطاع غزة، هي (أتنجر، هاس، ريد، فورتا، نابال، وجليل)، منوهة إلى تركز زراعتها شمال قطاع غزة، ومدينة خانيونس، جنوب القطاع.

وذكرت أن ثمرة (الأفوكادو) تعتبر غذاءً أساسياً، فهي غنية بالزيت، وتؤكل لقيمتها الغذائية العالية، نظراً لاحتواء الثمار على العديد من الفيتامينات، وتحتوي على نسبة من الدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة لجسم الإنسان، كما تحتوي على نسبة من الألياف الغذائية، وهي غنية بمضادات الأكسدة، وحامض الفوليك.

وأشارت إلى الظروف الملائمة لزراعة (الأفوكادو)، فهي تنجح في المناطق ذات الشتاء المعتدل الخالي من الصقيع، علماً أن ما يناسب شجرة (الأفوكادو) الجو الرطب، كما في حال المناطق الساحلية، حيث يساعد ذلك على غزارة المحصول.

أخبار ذات صلة

بتوجيهات من الرئيس عباس.. وفد فلسطيني يلتقي الرئيس اللبناني للتضامن مع لبنان

بتوجيهات من الرئيس عباس.. وفد فلسطيني يلتقي الرئيس اللبناني للتضامن مع لبنان

سلطة النقد تُصدر بياناً توضيحياً حول &#34;الحدث التشغيلي&#34; في البنك الوطني

سلطة النقد تُصدر بياناً توضيحياً حول "الحدث التشغيلي" في البنك الوطني

التربية تتسلم مدرسة &#34;أبو عمار&#34; الأساسية المختلطة في نحالين

التربية تتسلم مدرسة "أبو عمار" الأساسية المختلطة في نحالين

صورة: إغلاق مطعم شاورما فاسدة بغزة

صورة: إغلاق مطعم شاورما فاسدة بغزة

الاحتلال ينصب نقطة عسكرية على أراضي قرية التوانة

الاحتلال ينصب نقطة عسكرية على أراضي قرية التوانة

الاحتلال يهدم منزلاً وخزان مياه في قرية فراسين

الاحتلال يهدم منزلاً وخزان مياه في قرية فراسين

خلال اجتماع لتقييم الوضع.. (ثابت) يشيد بجهود المدارس ويوجه بتكثيف المتابعة الميدانية

خلال اجتماع لتقييم الوضع.. (ثابت) يشيد بجهود المدارس ويوجه بتكثيف المتابعة الميدانية

التعليم بغزة تنشر إحصائيات العام الدراسي الجديد

التعليم بغزة تنشر إحصائيات العام الدراسي الجديد

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

التربية تتسلم مدرسة &#34;أبو عمار&#34; الأساسية المختلطة في نحالين

التربية تتسلم مدرسة "أبو عمار" الأساسية المختلطة في نحالين

الاحتلال ينصب نقطة عسكرية على أراضي قرية التوانة

الاحتلال ينصب نقطة عسكرية على أراضي قرية التوانة

الاحتلال يهدم منزلاً وخزان مياه في قرية فراسين

الاحتلال يهدم منزلاً وخزان مياه في قرية فراسين

خلال اجتماع لتقييم الوضع.. (ثابت) يشيد بجهود المدارس ويوجه بتكثيف المتابعة الميدانية

خلال اجتماع لتقييم الوضع.. (ثابت) يشيد بجهود المدارس ويوجه بتكثيف المتابعة الميدانية

التعليم بغزة تنشر إحصائيات العام الدراسي الجديد

التعليم بغزة تنشر إحصائيات العام الدراسي الجديد

الاقتصاد بغزة تحرر 54 محضر ضبط وتحفظ لبضائع واردة عبر المعبر التجاري

الاقتصاد بغزة تحرر 54 محضر ضبط وتحفظ لبضائع واردة عبر المعبر التجاري

حوالي 70% منها معقدة.. مستشفى الشفاء يجري نحو (6000) عملية بالعام الحالي

حوالي 70% منها معقدة.. مستشفى الشفاء يجري نحو (6000) عملية بالعام الحالي

صور: وزارة الزراعة تبدأ حملة تشجير المحجر الصحي وسط قطاع غزة

صور: وزارة الزراعة تبدأ حملة تشجير المحجر الصحي وسط قطاع غزة

منوعات

أمل حجازي تُهاجم إليسا: وقحة وغنمة

أمل حجازي تُهاجم إليسا: وقحة وغنمة

مادلين طبر تنهار على الهواء: لبنان يحتاج لرئيس مثل السيسي

مادلين طبر تنهار على الهواء: لبنان يحتاج لرئيس مثل السيسي

ماجدة الرومي: انفجار مرفأ بيروت عمل مفتعل

ماجدة الرومي: انفجار مرفأ بيروت عمل مفتعل

بماذا اعترفت سما المصري أمام المحكمة؟

بماذا اعترفت سما المصري أمام المحكمة؟

رامي عياش ومنى أبو حمزة يرفضان مناصب وزارية في الحكومة اللبنانية

رامي عياش ومنى أبو حمزة يرفضان مناصب وزارية في الحكومة اللبنانية

وفاة الفنان المصري إبراهيم الشرقاوي

وفاة الفنان المصري إبراهيم الشرقاوي

وفاة نجم باب الحارة بفيروس (كورونا)

وفاة نجم باب الحارة بفيروس (كورونا)

حقيقة أنباء وفاة &#34;فيروز&#34;

حقيقة أنباء وفاة "فيروز"

أول تعليق من حسين الجسمي بعد حملة التنمر ضده

أول تعليق من حسين الجسمي بعد حملة التنمر ضده

فيديو: محمد عساف يحتفل بزواجه بفتاة من خارج الوسط الفني

فيديو: محمد عساف يحتفل بزواجه بفتاة من خارج الوسط الفني

عربي

أمريكا تمنح مصر 250 جهاز تنفس لمكافحة (كورونا)

أمريكا تمنح مصر 250 جهاز تنفس لمكافحة (كورونا)

طهران: البعض في لبنان يسعى لتحقيق أهداف سياسية بتحريض خارجي

طهران: البعض في لبنان يسعى لتحقيق أهداف سياسية بتحريض خارجي

لبنان: وزيرة العدل اللبنانية قدمت استقالتها الخطية لرئيس الحكومة دياب

لبنان: وزيرة العدل اللبنانية قدمت استقالتها الخطية لرئيس الحكومة دياب

الكويت: خطط لترحيل 360 ألف عامل أجنبي على المدى القصير

الكويت: خطط لترحيل 360 ألف عامل أجنبي على المدى القصير