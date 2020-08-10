غزة تُنتج 200 طن (أفوكادو) سنوياً.. والزراعة تُقرر التوسع في زراعتها





رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الزراعة في غزة: إنها تهدف للتوسع في زراعة (الأفوكادو)، مؤكدةً أنها نجحت في جلب أشتال (الأفوكادو) قبل عدة سنوات، وشجعت المزارعين على زراعتها، وقدمت لهم الإرشادات، لما تحويه هذه الفاكهة من فوائد غذائية وتسويقية، لاسيما أن القطاع يستهلك كميات كبيرة منها، يتم استيرادها من الخارج.وأكدت الإدارة العامة للإرشاد بالوزارة، أن المساحة المزروعة في قطاع غزة، تبلغ 168 دنماً، منها 125 دنماً مثمراً، و43 غير مثمر، تنتج ما مجموعه 200 طن سنوياً، بمعدل إنتاج 1,6 طن لكل دنم.وأشارت إلى أهم أصناف (الأفوكادو) في قطاع غزة، هي (أتنجر، هاس، ريد، فورتا، نابال، وجليل)، منوهة إلى تركز زراعتها شمال قطاع غزة، ومدينة خانيونس، جنوب القطاع.وذكرت أن ثمرة (الأفوكادو) تعتبر غذاءً أساسياً، فهي غنية بالزيت، وتؤكل لقيمتها الغذائية العالية، نظراً لاحتواء الثمار على العديد من الفيتامينات، وتحتوي على نسبة من الدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة لجسم الإنسان، كما تحتوي على نسبة من الألياف الغذائية، وهي غنية بمضادات الأكسدة، وحامض الفوليك.وأشارت إلى الظروف الملائمة لزراعة (الأفوكادو)، فهي تنجح في المناطق ذات الشتاء المعتدل الخالي من الصقيع، علماً أن ما يناسب شجرة (الأفوكادو) الجو الرطب، كما في حال المناطق الساحلية، حيث يساعد ذلك على غزارة المحصول.