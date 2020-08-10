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توالي الاستقالات من مجلس النواب اللبناني عقب حادثة "انفجار مرفأ بيروت"

توالي الاستقالات من مجلس النواب اللبناني عقب حادثة "انفجار مرفأ بيروت"
مجلس النواب اللبناني
رام الله - دنيا الوطن
قدّم عضو "اللقاء الديمقراطي"، النائب اللبناني، هنري حلو، كتاب استقالته من مجلس النواب إلى الأمين العام للمجلس، عدنان ضاهر.

وكان نوّاب كتلة "الكتائب" سامي الجميل، ونديم الجميل، وإلياس حنكش، والنائبة بولا يعقوبيان، ورئيس حركة "الاستقلال" ميشال معوض، قد أعلنوا سابقاً استقالاتهم من مجلس النواب، وفقاً لـ (لبنان 24). 

كما أعلنت النائبة، ديما جمالي، أمس، أنّها ستتقدّم اليوم باستقالتها من المجلس، وأعلن النائب، نعمة أفرام، تعليق نشاطه النيابي إلى حين التصويت على تقصير ولاية المجلس الحالي، ثمّ سيتقدّم باستقالته من المجلس. 

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