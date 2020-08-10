الحكم المحلي تستنكر استغلال قوات الاحتلال للزي الخاص بطواقم عمال البلدية لاعتقال مواطن

استنكرت وزارة الحكم المحلي، استغلال قوات الاحتلال الإسرائيلي، للزي الخاص بطواقم عمال البلدية، واستخدام أدوات التعقيم كوسيلة تنكرية لاعتقال مواطن في نابلس، مستغلةً الظرف الحالي، الذي يعيشه العالم أجمع وفلسطين تحديداً، والجهود التي تبذلها طواقم البلديات الفنية العاملة بالميدان على وجه الخصوص للحد من انتشار فيروس (كورونا).





كما واستنكرت الوزارة، استمرار قوات الاحتلال باستهداف رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية والطواقم الميدانية، والتي كان آخرها، اعتقال رئيس مجلس قروي بيتللو، نصر رضوان.





رام الله - دنيا الوطنوأكدت الوزارة، أن هذه الممارسات الإسرائيلية، تشكل استمراراً للنهج الاحتلالي العنصري، الذي يستهدف المواطن الفلسطيني ووجوده في أرضه، هذا الأمر الذي يستوجب مزيداً من التكاتف والتعاضد بين أبناء شعبنا، وتعزيز الوحدة الوطنية لتقوية جبهتنا الداخلية؛ لتشكل سداً منيعاً لكافة الأطماع الاحتلالية ومخططاته التوسعية.