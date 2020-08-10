شؤون فلسطينية

جميل المطور يبحث مع مؤسسة (هانس زايدل) الألمانية آليات تنفيذ المشاريع البيئية

جميل المطور يبحث مع مؤسسة (هانس زايدل) الألمانية آليات تنفيذ المشاريع البيئية
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس سلطة جودة البيئة، أ. جميل المطور، مع المديرة الإقليمية لمؤسسة (هانس زايدل) الألمانية، جوليا أوبر ماير والوفد المرافق لها، آليات العمل المشترك في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالقطاع البيئي، وخاصة في مجال المحميات الطبيعية الفلسطينية.

وحضر اللقاء، الذي عقد اليوم في مقر سلطة جودة البيئة، مدير عام المشاريع والعلاقات الدولية في سلطة جودة البيئة، م. أحمد أبو ظاهر، ومدير عام المصادر الطبيعية في سلطة جودة البيئة، د. عيسى موسى.

وأكد المطور، خلال اللقاء على أهمية تعزيز العمل المشترك في القطاع البيئي، وتنفيذ عدد من المشاريع التي تساهم في تنمية الواقع البيئي الفلسطيني، مثمناً دور موقع محميات فلسطين الإلكتروني كأحد المشاريع التوعوية مؤسسة (هانس زايدل).

وأشار إلى أهمية الدور التوعوي البيئي في مجال المحميات الطبيعية، والعمل على ترتيب بعض الملفات المهمة في مجال المحميات والسياحة البيئية، كمرفد سياحي بيئي داخلي.

وقدمت ماير باسم مؤسسة (هانس زايدل) التهنئة للمطور بمناسبة توليه منصب رئيس سلطة جودة البيئة، مؤكداً على أهمية مواصلة العمل البيئي المشترك مع سلطة جودة البيئة، مستعرضة دور المؤسسة في فلسطين، وحرصها الدائم على دعم الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في خططه وبرامجه لتنمية القطاع البيئي، وخاصة في مجال المحميات الطبيعية.

وشكر المطور الحكومة الألمانية ومؤسسة (هانس زايدل) على دعمها المتواصل لشعبنا الفلسطيني، ومؤسساته المختلفة، وعملها في مختلف المجالات لا سيما في القطاع البيئي.

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