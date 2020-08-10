ابو الرب: الاحتلال ارتكب اكثر من 47 اقتحاما للاقصى

وفي خليل الرحمن وتحديدا بمسجدها الابراهيمي واصل الاحتلال سياسته البغيضة بحق صوت الحق ورفع الاذان مانعا له خلال الشهرين الماضيين( 96 وقتا )،واستمرارا للهجمة التهويدية ،قامت مجموعة من المستوطنين بقص حديد يفصل بين الحديقة والساحات الخارجية للمسجد ، واعتدت على الاشجار الواقعة في الساحات الخارجية، وواصل الاحتلال تضييقه على المصلين لمحاولته الحد من الاعداد المتزايدة التي تأم الحرم،واعادت قوات الاحتلال تأهيل كاميرات المراقبة داخل وفي محيط الحرم الابراهيمي الشريف ، واقتحم ضابط ومجموعة من جنود الاحتلال مصلى الاسحاقية بحجة تفقد اسلاك سماعات، وفي انتهاك صارخ افتتح مستوطنون كافيتريا ملاصقة للمسجد الابراهيمي وهي أسفل درج البوابه الغربيه، ورفضت محكمة الاحتلال التماسا تقدمت به بلدية الخليل لمنع المستوطنين من إقامة مصعد كهربائي في الحرم الابراهيمي، ومنحت المحكمة الصلاحيات لمجلس التخطيط الاعلى الاسرائيلي، في خطوة متقدمة نحو التهويد والسيطرة الكلية واحلال الطابع اليهودي الكامل.

رام الله - دنيا الوطنقال وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية حسام ابو الرب، ان الاحتلال صعد من هجمته على المسجد الاقصى خلال شهري حزيران وتموز الماضيين سواء على مستوى الاقتحامات التي بلغت اكثر من (47) اقتحاما ، او على مستوى الابعادات حيث سجل الشهرين الماضيين نسبة كبيرة من الاعتقالات، والابعادات عن المسجد الاقصى طالت الشخصيات الدينية،منها خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، ونشطاء مقدسيين، وعضو المجلس التشريعي جهاد ابو زنيد والشيخ عبد الله علقم امين عام عشائر القدس وفلسطين ورئيس الحملة الشعبية لنصرة القدس، والقيادي في حركة فتح حمدي دياب، ومدير نادي الاسير في القدس ناصر قوس، والموظف في دائرة الأوقاف حسام سدر، ومدير لجنة الإعمار في الأقصى بسام الحلاق،ولاحقت المصلين والحراس والمرابطين والمرابطات، مضيفا ان الاحتلال منع رفع الاذان ( 96 ) وقتا خلال الشهرين الماضيين في المسجد الابراهيمي،واستهدف المسجد بقرارت تعسفية تهودية تهدد كيانه واسلاميته. وقال ان الاحتلال ماض بسياسته تجاه مساجدنا حيث شهد شهر تموز قيام مستوطنون باحراق مرافق مسجد البر والإحسان في البيرة وخطوا عبارات عنصرية على جدرانهواستهدف الاحتلال ومستوطنوه كما رصد التقرير الذي تعده العلاقات العامة والاعلام بوزارة الاوقاف،في كل اقتحام، المنطقة الشرقية من المسجد الاقصى، قرب باب الرحمة، مؤدين طقوسهم التلمودية، وفي تطور جديد بدأ المستوطنون ومنهم مستوطنوا "جماعات المعبد" المتطرفة عادة جديدة وهي الجلوس بحجة الاستراحة في نقاط محددة في المنطقة الشرقية وعند أدراج ساحة الصخرة الغربية.ورصد التقرير قيام المتطرف اليميني يهودا غليك، بعدة اقتحامات للمسجد، وتحريضاته المتنامية ومنها، سعي ما تسمى "منظمة الهيكل" المزعوم للحد من صلاحيات الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، وتركه لليهود للصلاة فيه،مشيراً الى ان الوقت لصالح مشروع بناء الهيكل،وردد في احدى اقتحاماته، عباراتٍ من التوراة بصوتٍ مرتفع من هاتفه المحمول،كما أدى الحاخام المتطرف (بروير اليعازر) الصلاة، وهو جالس في الساحة الشرقية للأقصى مقابل قبة الصخرة، وقلده أحد أتباعه الشباب، حيث أدى المتطرف (أور نحميا) الصلاة وقرأ التوراة من هاتفه المحمول على درجات الطريق المؤدي للبائكة الشرقيةولم تقتصر الاقتحامات على الصلوات التلمودية، والحركات الاستفزازية بل عمدت عصابات يهودية لاقتحامه بكمّامات تحمل نصوصاً "تلمودية" وشعاراتٍ عنصرية، واخرون ياخذون من اقتحاماتهم لاقامة حفل زواج او عيد ميلاد،ورفع متطرف علم الاحتلال بساحات الأقصى .وواصل الاحتلال واذرعه التنفيذية اعمال الحفريات، حيث كشف موقع ما يسمى عصابة "شبيبة التلال" اليهودية المتطرفة، التي تنشط جنبا الى جنب عصابات الهيكل المزعوم في اقتحامات الأقصى واستهدافه، عن مقاطع فيديو تُصوّر عملية حفر نفق بمشاركة عدد كبير من المستوطنين، كانوا يحملون التراب، ويتبادلون معدات الحفر، ويقع الموقع أسفل باب المغاربة ،قرب "مركز الزوار" في مدخل حي وادي حلوة ومنطقة القصور الأموية الملاصقة للجدار الجنوبي للمسجد الأقصى، عند الباب الثلاثي للمصلى المرواني من الخارج،ويُظهر التسجيل ثلاث مستويات من الحفر أسفل بعضها البعض.ومنذ اعادة فتح مصلى باب الرحمة، والاحتلال يمارس سياسته المحمومة ويكيد المكائد لاعادة اغلاقه حيث اصدرت ما تسمى محكمة الاحتلال قرارا يقضي بإغلاق مصلى باب الرحمة، ويحارب الاحتلال بشدة من يتواجدون فيه او بالقرب منه، ناهيك عن اعمال التفتيش والاقتحام كل فترة .ورصد التقرير اطلاق ما تسمى جماعة "طلاب لأجل الهيكل" الإسرائيلية،حملة لتهويد المسجد الأقصى تحت عنوان "جبل الهيكل بأيدينا"،وتهدف هذه الحملة إلى جمع أكبر عدد من المشتركين في هذه الجماعة، وجمع التبرعات المالية لدعم برامج وطباعة المنشورات والبروشورات وتوزيع الكتيبات على المقتحمين ونشر الأفكار التهويدية للأقصى، وكذلك المطالبة بتحويل مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى إلى كنيسٍ يهودي،ودعوتها الى تنفيذ اقتحامات "كبيرة ونوعية" للمسجد الأقصى عشية عيد الأضحى المبارك، وتنظيم حملة تهويد دعمًا لقرار الاحتلال إغلاق باب الرحمة،ومواصلة لحملة التهويد والتحريض ، رئيس ما يسمى "معهد المعبد" ومؤسس فكر "جماعات الهيكل" الحاخام "يسرائيل ارائيل"،وقّع وقرابة ٥٨ حاخامًا من جميع أنحاء العالم وداخل فلسطين المحتلة على ورقة فتوة تجيز وتحث على اقتحام المسجد الأقصى.وأجرت ما تسمى "منظمات الهيكل" استعراضًا للصور، ووضعت مُجسّمًا كبيرًا "للهيكل المزعوم" عند مدخل جسر باب المغاربة ضمن أثاث ومُقتنيات ما يُسمى (العريش) المخصص للصلاة قبل اقتحام المسجد الأقصى،وجرى عرض سلسلة من الصور الخيالية كذلك استعراض تطبيق إلكتروني إسرائيلي يُخفي قبة الصخرة المشرفة من المشهد العام لمدينة القدس والبلدة القديمة ويستبدله بشكل (الهيكل الخرافي)وفي إطار استهدافها المتكرر لمقبرة باب الرحمة؛ شرطة الاحتلال أعاقت عمل متطوعين من القدس المحتلة كانوا ينظفون المقبرة،وكشف التقرير، مشاريع تهويدية جديدة في القدس وحملة ترويج سياحية لها، حيث تعمل ما تسمى بلدية القدس على إقامة دولاب ضخم” الذي سيطل على البلدة القديمة. وينضم هذا الدولاب إلى مجموعة الإغراءات السياحية الأخرى المخطط لإقامتها في منطقة الحوض التاريخي للقدس ، منها القطار المعلق إلى "حائط البراق ، والأوميغا ، وجسر معلق ، ومنشأة للتزلج . ويجري العمل على إقامة الدولاب الضخم بالتعاون مع ما يسمى سلطة تطوير القدسوفي العاصمة القدس ،سلطات الاحتلال اعلنت 110 دونمات من أراضي قرية النبي صموئيل،موقعاً أثرياً وتطويراً لـ"حديقة وطنية"،ومنطقة مسجد النبي صموئيل حسب المخطط سيتم تحويل الموقع بما يشمل المسجد إلى السياحة العامة والسياحة الدينية الإسرائيلية.وفي نابلس وكعادتهم اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، لتأمين دخول مئات المستوطنين إلى قبر يوسف بحجة أداء طقوسهم التلمودية.