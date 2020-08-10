قلقيلية: إخلاء مدرستين بمدينة قلقيلية وبلدة حبلة بعد تسجيلهما إصابتين بـ (كورونا)





وأضاف رواجبة: "تم تسجيل إصابتين في مدرستين في كل من مدينة قلقيلية وبلدة حبلة، وبعد الرجوع إلى جهات الاختصاص، فقد تقرر إغلاقهما لمدة 24 ساعة لأغراض التعقيم".



وأفاد في تصريح مقتضب عبر صفحته الرسمية، أن الحالات موزعة كما يلي: مدينة قلقيلية: 2، حبلة: 1، عزون عتمه 1، وبذلك يكون إجمالي الإصابات لهذا اليوم 18 إصابة.



وكشفت محافظ قلقيلية، أن اجمالي حالات الشفاء لهذا اليوم 15 حالة لمصابين بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية، وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة 98 إصابة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الاثنين، عن تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية من المخالطين.