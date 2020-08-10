عاجل

  • داخلية غزة: سيتم نشر كشف المسافرين المغادرين والتعليمات الخاصة بالسفر والوصول بإعلان لاحق

  • داخلية غزة: فتح معبر رفح في الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام

شؤون فلسطينية

حماس تدعو أهالي القدس والضفة الغربية لهبة شعبية للدفاع عن المسجد الأقصى

حماس تدعو أهالي القدس والضفة الغربية لهبة شعبية للدفاع عن المسجد الأقصى
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية، (حماس)، عبد اللطيف القانوع: إن العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل على مدينة القدس، والاقتحام اليومي للمسجد الأقصى، ومشروع بناء ألف وحدة استيطانية، يشكل خطرًا حقيقيًا محدقًا على المسجد الأقصى وأهالي المدينة المقدسة.

ودعا القانوع في تصريح صحفي، أهالي مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية، إلى هبة شعبية للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، وتصعيد المقاومة مع الاحتلال الإسرائيلي؛ للتصدي لمخططات الاحتلال التي تستهدف الوجود الفلسطيني.

وبيّن أن اقتحامات الاحتلال والمستوطنين اليومية للمسجد الأقصى المبارك، والتي كان آخرها صباح اليوم، هي محاولة لفرض أمر واقع  بشكل يومي.

ولفت إلى أن الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، مستمرة في الوقت الذي يخطط فيه الاحتلال لبناء ألف وحدة استيطانية لعزل قرى فلسطينية بأكملها شرق مدينة القدس، ضمن ما يسمى بمشروع "القدس الكبرى".

وأوضح، أن ذلك يأتي في إطار حملة صهيونية منظمة؛ لتهجير أبناء شعبنا وحرمانهم من أراضيهم ومنازلهم بهدف تغيير معالم المدينة المقدسة وتهويدها، وصولًا إلى بسط السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المسجد الأقصى المبارك.

أخبار ذات صلة

المحكمة العليا تُلغي أمراً بهدم منزل الأسير نظمي أبو بكر في يعبد

المحكمة العليا تُلغي أمراً بهدم منزل الأسير نظمي أبو بكر في يعبد

سفارة فلسطين بمصر: استئناف العمل بـ (معبر رفح) من الثلاثاء للخميس بالاتجاهين

سفارة فلسطين بمصر: استئناف العمل بـ (معبر رفح) من الثلاثاء للخميس بالاتجاهين

ابو الرب: الاحتلال ارتكب اكثر من 47 اقتحاما للاقصى

ابو الرب: الاحتلال ارتكب اكثر من 47 اقتحاما للاقصى

قلقيلية: إخلاء مدرستين بمدينة قلقيلية وبلدة حبلة بعد تسجيلهما إصابتين بـ (كورونا)

قلقيلية: إخلاء مدرستين بمدينة قلقيلية وبلدة حبلة بعد تسجيلهما إصابتين بـ (كورونا)

هدم منزل في بيت لحم وشق طريق استيطاني في قلقيلية

هدم منزل في بيت لحم وشق طريق استيطاني في قلقيلية

الكيلة: سبع وفيات و467 إصابة جديدة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة الأخيرة

الكيلة: سبع وفيات و467 إصابة جديدة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة الأخيرة

الخارجية تُصدر إعلاناً مهماً للطلبة الراغبين بالالتحاق في جامعاتهم بالخارج

الخارجية تُصدر إعلاناً مهماً للطلبة الراغبين بالالتحاق في جامعاتهم بالخارج

وزير الجيش الإسرائيلي يضع شرطًا واحدًا لتطوير المشاريع بغزة

وزير الجيش الإسرائيلي يضع شرطًا واحدًا لتطوير المشاريع بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

داخلية غزة تُصدر تنويهاً بخصوص فتح معبر رفح

داخلية غزة تُصدر تنويهاً بخصوص فتح معبر رفح

المحكمة العليا تُلغي أمراً بهدم منزل الأسير نظمي أبو بكر في يعبد

المحكمة العليا تُلغي أمراً بهدم منزل الأسير نظمي أبو بكر في يعبد

ابو الرب: الاحتلال ارتكب اكثر من 47 اقتحاما للاقصى

ابو الرب: الاحتلال ارتكب اكثر من 47 اقتحاما للاقصى

هدم منزل في بيت لحم وشق طريق استيطاني في قلقيلية

هدم منزل في بيت لحم وشق طريق استيطاني في قلقيلية

الاحتلال يستولي على جرافة في ياسوف شمال سلفيت

الاحتلال يستولي على جرافة في ياسوف شمال سلفيت

وزارة الإعلام: اعتداءات الاحتلال مُتواصلة بحقّ الطّفولة الفلسطينية

وزارة الإعلام: اعتداءات الاحتلال مُتواصلة بحقّ الطّفولة الفلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

الحكم بالسجن 30 شهرًا وغرامة على الأسير وليد غوادرة

الحكم بالسجن 30 شهرًا وغرامة على الأسير وليد غوادرة

منوعات

أمل حجازي تُهاجم إليسا: وقحة وغنمة

أمل حجازي تُهاجم إليسا: وقحة وغنمة

مادلين طبر تنهار على الهواء: لبنان يحتاج لرئيس مثل السيسي

مادلين طبر تنهار على الهواء: لبنان يحتاج لرئيس مثل السيسي

ماجدة الرومي: انفجار مرفأ بيروت عمل مفتعل

ماجدة الرومي: انفجار مرفأ بيروت عمل مفتعل

بماذا اعترفت سما المصري أمام المحكمة؟

بماذا اعترفت سما المصري أمام المحكمة؟

رامي عياش ومنى أبو حمزة يرفضان مناصب وزارية في الحكومة اللبنانية

رامي عياش ومنى أبو حمزة يرفضان مناصب وزارية في الحكومة اللبنانية

وفاة الفنان المصري إبراهيم الشرقاوي

وفاة الفنان المصري إبراهيم الشرقاوي

وفاة نجم باب الحارة بفيروس (كورونا)

وفاة نجم باب الحارة بفيروس (كورونا)

حقيقة أنباء وفاة &#34;فيروز&#34;

حقيقة أنباء وفاة "فيروز"

أول تعليق من حسين الجسمي بعد حملة التنمر ضده

أول تعليق من حسين الجسمي بعد حملة التنمر ضده

فيديو: محمد عساف يحتفل بزواجه بفتاة من خارج الوسط الفني

فيديو: محمد عساف يحتفل بزواجه بفتاة من خارج الوسط الفني

عربي

أمريكا تمنح مصر 250 جهاز تنفس لمكافحة (كورونا)

أمريكا تمنح مصر 250 جهاز تنفس لمكافحة (كورونا)

طهران: البعض في لبنان يسعى لتحقيق أهداف سياسية بتحريض خارجي

طهران: البعض في لبنان يسعى لتحقيق أهداف سياسية بتحريض خارجي

لبنان: وزيرة العدل اللبنانية قدمت استقالتها الخطية لرئيس الحكومة دياب

لبنان: وزيرة العدل اللبنانية قدمت استقالتها الخطية لرئيس الحكومة دياب

الكويت: خطط لترحيل 360 ألف عامل أجنبي على المدى القصير

الكويت: خطط لترحيل 360 ألف عامل أجنبي على المدى القصير