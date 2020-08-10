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شؤون فلسطينية

هدم منزل في بيت لحم وشق طريق استيطاني في قلقيلية

هدم منزل في بيت لحم وشق طريق استيطاني في قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلاً في خربة بيت اسكاريا المعزولة بتجمع مستوطنات (غوش عصيون) المقام على أراضي المواطنين، جنوب مدينة بيت لحم.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: إن المنزل يعود للمواطن نعمان محمد سعد، وهدمه الاحتلال بحجة عدم الترخيص.

وصعد الاحتلال من انتهاكاته بحق المواطنين وممتلكاتهم في تلك المنطقة، لدفعهم على الرحيل منها.

ونظراً لصمود خربة بيت سكاريا وسط التجمعات الاستعمارية، فقد سعت سلطات الاحتلال لتدميرها وتشريد ساكنيها، حتى لا يكونوا عقبة في طريق توسع المستعمرات وتواصلها الجغرافي، حيث إن الخربة تقع بين مستعمرتي (ألون شيفوت)، و(روش تسوريم).

وفي قلقيلية، شرع مستوطنون بشق طريق استيطاني، من مستوطنة (معالي شمرون) عبر أراضي عيون كفر قرع (وادي قانا) والتي يطلق عليها تجمع (عرب الخولي).

وأفادت مصادر محلية، بأن أعمال التجريف، أدت إلى تخريب أراضٍ زراعية، وتدمير سلاسل حجرية في التجمع.

وتعتبر أراضي عيون كفر قرع من أخصب الأراضي الزراعية الواقعة إلى الشرق من بلدة كفر ثلث قضاء مدينة قلقيلية.

وتعد منطقة عيون كفر قرع من المناطق الغنية بتنوع غطائها النباتي، ووفرة مراعيها الحيوانية، الأمر الذي جعلها هدفاً إسرائيلياً مقصوداً من أجل السيطرة عليها ونهب ثرواتها الطبيعية.

وتشكل عيون كفر قرع المعروفة حالياً باسم تجمع "عرب الخولي" محمية طبيعية للكثير من النباتات والأعشاب الطبية والحيوانات والطيور المختلفة، بالإضافة إلى امتلاكها لخزان طبيعي للمياه، كونها امتداد لوادي قانا المستهدف من قبل الاحتلال.

وبهدف التضييق على الأهالي، ومنعهم من استصلاح أراضيهم الزراعية والوصول إليها، يمنع الاحتلال المزارعين من التواجد على أرضهم الزراعية، والتي تبعد مسافة 500 متر عن المستوطنات الإسرائيلية، بحجة أنها أملاك دولة يمنع الاقتراب منها.

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