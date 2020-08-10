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طهران: البعض في لبنان يسعى لتحقيق أهداف سياسية بتحريض خارجي

طهران: البعض في لبنان يسعى لتحقيق أهداف سياسية بتحريض خارجي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية الإيراينة، اليوم، أن البعض في لبنان، يسعى لتحقيق أهداف سياسية، بتحريض من دول خارجية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في مؤتمر صحفي نقلته (روسيا اليوم)، اليوم الاثنين: "نرفض استغلال بعض الأشخاص والجماعات والدول لانفجار بيروت لتحقيق أغراض سياسية، البعض في لبنان، يسعى لتحقيق أهداف سياسية بتحريض من دول خارجية".

وأضاف موسوي، أن "بعض الدول تحاول نفاقاً أن تظهر على أنها تقف إلى جانب الشعب اللبناني، وإذا كانت صادقة فعليها رفع العقوبات عن لبنان".

كما دعا موسوي الشعب اللبناني إلى الهدوء، والسماح للمسؤولين بالقيام بأعمالهم للتخفيف من معاناة المواطنين، الذين تضرروا بانفجار بيروت، منوهاً إلى أنه سيكون لانفجار مرفأ بيروت تداعيات، وينبغي النظر إليه بعمق ومعرفة أسبابه.

وتابع قائلاً: "من الطبيعي أن يشعر الشعب اللبناني بالحزن بشأن انفجار مرفأ بيروت، لكن يبدو أن بعض الأشخاص، يسعون لتحقيق أغراض سياسية بتحريض من الخارج".

وكشف موسوي عن زيارة مرتقبة لمسؤول كبير إلى لبنان خلال الأيام المقبلة.

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