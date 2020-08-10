لبنان: وزيرة العدل اللبنانية قدمت استقالتها الخطية لرئيس الحكومة دياب

من ناحيته، قال وزير الداخلية محمد فهمي في اتصال مع الـ (LBC): "أنا كنت مع استقالة الحكومة مباشرة، بعد الانفجار كخطوة بديهية، أما اليوم فالاستقالة من الحكومة هروب من المسؤولية، وتأتي تحت الضغط، ومن المعيب الهروب من تحمل المسؤولية".