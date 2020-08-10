لبنان: وزيرة العدل اللبنانية قدمت استقالتها الخطية لرئيس الحكومة دياب
رام الله - دنيا الوطن
قدمت وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، استقالتها الخطية لرئيس الحكومة، حسان دياب، عقب تفجيرات مرفأ لبنان الأخيرة.
قدمت وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، استقالتها الخطية لرئيس الحكومة، حسان دياب، عقب تفجيرات مرفأ لبنان الأخيرة.
من ناحيته، قال وزير الداخلية محمد فهمي في اتصال مع الـ (LBC): "أنا كنت مع استقالة الحكومة مباشرة، بعد الانفجار كخطوة بديهية، أما اليوم فالاستقالة من الحكومة هروب من المسؤولية، وتأتي تحت الضغط، ومن المعيب الهروب من تحمل المسؤولية".
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