الخارجية تُصدر إعلاناً مهماً للطلبة الراغبين بالالتحاق في جامعاتهم بالخارج









http://www.mofa.pna.ps/…/iwar3jb131dvvp4nnq1zxhvxija1ymcghk…



وأكدت الوزارة، أن التسجيل في هذه المرحلة، يهدف إلى حصر الأعداد وجمع البيانات المطلوبة، ولا يترتب عليه أي التزام بتأمين السفر.

وعليه تهيب الوزارة مجدداً بالطلبة الراغبين في الالتحاق بجامعاتهم بالخارج، الإسراع في التسجيل على الرابط الإلكتروني التالي:وأكدت الوزارة، أن التسجيل في هذه المرحلة، يهدف إلى حصر الأعداد وجمع البيانات المطلوبة، ولا يترتب عليه أي التزام بتأمين السفر.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغتربين: إنها تلفت عناية طلبتنا الأعزاء إلى أن التسجيل على المنصة الإلكترونية، التي أطلقتها الوزارة بتاريخ 2020/08/04، سيتوقف في تمام الساعة الخامسةمن مساء يوم غد الثلاثاء، الموافق 2020/08/11.