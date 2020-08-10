الخارجية تُصدر إعلاناً مهماً للطلبة الراغبين بالالتحاق في جامعاتهم بالخارج
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين: إنها تلفت عناية طلبتنا الأعزاء إلى أن التسجيل على المنصة الإلكترونية، التي أطلقتها الوزارة بتاريخ 2020/08/04، سيتوقف في تمام الساعة الخامسة
من مساء يوم غد الثلاثاء، الموافق 2020/08/11.
قالت وزارة الخارجية والمغتربين: إنها تلفت عناية طلبتنا الأعزاء إلى أن التسجيل على المنصة الإلكترونية، التي أطلقتها الوزارة بتاريخ 2020/08/04، سيتوقف في تمام الساعة الخامسة
من مساء يوم غد الثلاثاء، الموافق 2020/08/11.
وعليه تهيب الوزارة مجدداً بالطلبة الراغبين في الالتحاق بجامعاتهم بالخارج، الإسراع في التسجيل على الرابط الإلكتروني التالي:
http://www.mofa.pna.ps/…/iwar3jb131dvvp4nnq1zxhvxija1ymcghk…
وأكدت الوزارة، أن التسجيل في هذه المرحلة، يهدف إلى حصر الأعداد وجمع البيانات المطلوبة، ولا يترتب عليه أي التزام بتأمين السفر.
http://www.mofa.pna.ps/…/iwar3jb131dvvp4nnq1zxhvxija1ymcghk…
وأكدت الوزارة، أن التسجيل في هذه المرحلة، يهدف إلى حصر الأعداد وجمع البيانات المطلوبة، ولا يترتب عليه أي التزام بتأمين السفر.
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