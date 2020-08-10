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لبنان: رجال الإنقاذ الروس ينتشلون ثماني جثث من تحت الركام في بيروت

لبنان: رجال الإنقاذ الروس ينتشلون ثماني جثث من تحت الركام في بيروت
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن عدد القتلى، الذين انتشل جثثهم فريق الإنقاذ الروسي التابع لها، من تحت أنقاض الانفجار، الذي ضرب مرفأ بيروت، ارتفع إلى ثمانية.

وقال بيان لوزارة الطوارئ الروسية: "قام المنقذون والخبراء بالكلاب المدربة، أثناء العمل في منطقة الحادث، بتفتيش 3.1 ألف متر مريع من الأرض، بما في ذلك 6.8 ألف متر مربع باستخدام الطائرات المسيرة".

وذكرت وكالة  أنباء (تاس) أن فريق الإنقاذ الروسي، تمكن من العثور على ثمانية من القتلى وانتشال جثتتهم.

وكان فريق "مركز الإنقاذ" الروسي، قد وصل إلى بيروت في 5 آب/ أغسطس، وقام أفراده فوراً بالتفتيش تحت الأنقاض على ثلاث نوبات.

علاوة على ذلك، أقام المتخصصون الروس، مستشفى متنقلاً، وقدموا المساعدة لجميع المصابين المحتاجين، وعالج الأطباء الروس في اليومين الأولين من العمل، أكثر من 90 شخصاً، من بينهم 12 طفلاً.

وكان الانفجار الهائل، الذي ضرب مرفأ بيوت في 4 آب/ أغسطس قد أودى بحياة أكثر من 150 شخصاً، وتسبب بإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين، بجروح متفاوتة.

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