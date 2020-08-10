صور: إخماد حريق وسط العاصمة الإيرانية طهران











رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الإيرانية، إخماد حريق، اندلع في مشفى شركة النفط الوطنية في شارع حافظ، وسط العاصمة طهران، فجر اليوم الاثنين.وقال جلال ملكي، المتحدث باسم دائرة الإطفاء في طهران، وفقاً لما نقلته (روسيا اليوم): "تم إخماد حريق اندلع في مشفى شركة النفط الوطنية في شارع حافظ، وسط العاصمة طهران، فجر اليوم".وأضاف ملكي: أنه تم إنقاذ 25 شخصاً من بين النيران والدخان في المشفى، منوهاً إلى أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وأن التحقيقات جارية لمعرف أسبابه.