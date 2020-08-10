وزير الجيش الإسرائيلي يضع شرطًا واحدًا لتطوير المشاريع بغزة





وبحسب ليفي، قال غانتس: "سنسعد عندما نرى غزة مزدهرة والعمال يخرجون منها للعمل في إسرائيل، وذلك سيحدث بشرط واحد فقط، وهو إعادة جنودنا المأسورين بغزة، وعندما يحدث ذلك، سوف نكون قادرين على تطوير قطاع غزة"، وفق تعبيره.









رام الله - دنيا الوطنكشف المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية، أليؤور ليفي، أن وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، يربط بين تطوير المشاريع في غزة، والسماح بدخول العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل، وبين صفقة تبادل أسرى كاملة مع حركة (حماس).