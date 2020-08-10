وزير الجيش الإسرائيلي يضع شرطًا واحدًا لتطوير المشاريع بغزة
رام الله - دنيا الوطن
كشف المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية، أليؤور ليفي، أن وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، يربط بين تطوير المشاريع في غزة، والسماح بدخول العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل، وبين صفقة تبادل أسرى كاملة مع حركة (حماس).
كشف المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية، أليؤور ليفي، أن وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، يربط بين تطوير المشاريع في غزة، والسماح بدخول العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل، وبين صفقة تبادل أسرى كاملة مع حركة (حماس).
وبحسب ليفي، قال غانتس: "سنسعد عندما نرى غزة مزدهرة والعمال يخرجون منها للعمل في إسرائيل، وذلك سيحدث بشرط واحد فقط، وهو إعادة جنودنا المأسورين بغزة، وعندما يحدث ذلك، سوف نكون قادرين على تطوير قطاع غزة"، وفق تعبيره.
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