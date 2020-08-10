شاهد: داخلية غزة تنشر إرشادات للعائدين إلى غزة عبر (معبر رفح)





وفيما يلي إرشادات وزارة الداخلية:

تقليل المخالطة مع المسافرين منذ لحظة التحرك.

ارتداء الكمامة على الدوام.

التقليل من حمل الأمتعة لأنها عرضة لنقل العدوى.

احرص على تقليل ملامسة الأجسام المختلفة خلال طريق السفر، وفي المطارات.

اتخاذ الإجراءات الوقائية للابتعاد عن التلامس والتزاحم خلال صعود الحافلات.

احرص على التنقل بالسيارة في طريق العودة بدلاً من الحافلات لتقليل المخالطة.

عدم ملامسة الوجه أو العينين نهائياً.

عدم المصافحة أو المعانقة.

احمل معك معقماً شخصياً وواظب على تعقيم يديك باستمرار.

التعقيم المستمر للأمتعة قبل لمسها ونقلها، خاصة بعد تفتيشها.

عدم الاحتكاك أو التلامس مع العاملين في المطارات وحواجز التفتيش.

غسل اليدين بالماء والصابون كلما سنحت الفرصة لذلك.

عدم إلقاء الكمامة أو أي مخلفات مستخدمة في الشارع.











رام الله - دنيا الوطنتنظم وزارتا الصحة والداخلية، بقطاع غزة، منذ أيام، آليات استقبال العالقين، المتوقع وصولهم عبر (معبر رفح البري) إلى قطاع غزة، خلال الفترة المقبلة، في ظل انتشار فيروس (كورونا) حول العالم.ونشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الاثنين، فيديو يحتوي على إرشادات مهمة للمواطنين العائدين إلى غزة عبر (معبر رفح البري)، لحماية أنفسهم من الإصابة بـ (كورونا) خلال طريق العودة.