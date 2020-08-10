شؤون فلسطينية

الكشف عن المعايير الجديدة لإنهاء الحجر الصحي لمُصاب (كورونا) بفلسطين

الكشف عن المعايير الجديدة لإنهاء الحجر الصحي لمُصاب (كورونا) بفلسطين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الحجر الصحي الخاص بـ (كورونا) سيصبح عشرة أيام، وليس 14 يوماً، وذلك وفقاً لبروتوكول منظمة الصحة العالمية الأخير، وفي حال عدم ظهور أعراض، يتبين أن الشخص حامل للفيروس وليس مصاباً، أما إن ظهرت عليه  أعراض المرض،  فيبقى في الحجر 14 يوماً.

وجاء في تعميم صادر عن وزارة الصحة، خاص بمعايير إنهاء (العزل) الحجر الصحي لحالة مُصاب بـ (كوفيد- 19): استناداً على توصيات منظمة الصحة العالمية بتاريخ 27/5/2020، وعملاً بتوصيات اللجنة الوبائية وتوصياتها بتاريخ 3/8/2020، والوضع الوبائي لمرضى (كوفيد- 19) بفلسطين، وحفاظاً على الجهد والمال العام، فيما يلي المعايير الجديدة.

بالنسبة للمصاب بدون أعراض: يتم إنهاء العزل الصحي للمريض بعد عشرة أيام من تاريخ النتيجة الإيجابية لفحص الـ (بي سي أر)، دون إجراء فحص جديد. 

وحول المصاب مع أعراض: يتم إنهاء عزل المريض بعد عشرة أيام من ظهور الأعراض، بالإضافة لثلاثة أيام أخرى بدون أعراض (أعراض تنفسية- وعدم ارتفاع درجات الحرارة دون استخدام مخفضات الحرارة)، دون إجراء فحص جديد. 

وأرفق تعميم الصحة بمثال: 

1. إذا المريض عانى من أعراض لمدة يومين فقط. 

فإنه يتم إنهاء الحجر بعد عشرة أيام + 3 بدون أعراض = 13 يوماً من بداية الأعراض. 
 
2. المريض عانى من أعراض لمدة 14 يوماً. 

فإنه يتم إنهاء الحجر الصحي بعد 13 + 3 أيام = 17 يوماً منذ بداية الأعراض. 

3. المريض عانى من أعراض لمدة 30 يوماً.

فإنه يتم إنهاء الحجر الصحي بعد 30 يوماً + 3= 33 يوماً منذ بداية ظهور الأعراض.

أخبار ذات صلة

الخارجية تُصدر إعلاناً مهماً للطلبة الراغبين بالالتحاق في جامعاتهم بالخارج

الخارجية تُصدر إعلاناً مهماً للطلبة الراغبين بالالتحاق في جامعاتهم بالخارج

وزير الجيش الإسرائيلي يضع شرطًا واحدًا لتطوير المشاريع بغزة

وزير الجيش الإسرائيلي يضع شرطًا واحدًا لتطوير المشاريع بغزة

شاهد: داخلية غزة تنشر إرشادات للعائدين إلى غزة عبر (معبر رفح)

شاهد: داخلية غزة تنشر إرشادات للعائدين إلى غزة عبر (معبر رفح)

الاحتلال يستولي على جرافة في ياسوف شمال سلفيت

الاحتلال يستولي على جرافة في ياسوف شمال سلفيت

وزارة الإعلام: اعتداءات الاحتلال مُتواصلة بحقّ الطّفولة الفلسطينية

وزارة الإعلام: اعتداءات الاحتلال مُتواصلة بحقّ الطّفولة الفلسطينية

&#34;الاتصالات&#34; تُعلن موعد استكمال صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة

"الاتصالات" تُعلن موعد استكمال صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

الحكم بالسجن 30 شهرًا وغرامة على الأسير وليد غوادرة

الحكم بالسجن 30 شهرًا وغرامة على الأسير وليد غوادرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يستولي على جرافة في ياسوف شمال سلفيت

الاحتلال يستولي على جرافة في ياسوف شمال سلفيت

وزارة الإعلام: اعتداءات الاحتلال مُتواصلة بحقّ الطّفولة الفلسطينية

وزارة الإعلام: اعتداءات الاحتلال مُتواصلة بحقّ الطّفولة الفلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

الحكم بالسجن 30 شهرًا وغرامة على الأسير وليد غوادرة

الحكم بالسجن 30 شهرًا وغرامة على الأسير وليد غوادرة

مكافحة الفساد تُصدر دليلاً استرشادياً خاصاً بنظام الهدايا

مكافحة الفساد تُصدر دليلاً استرشادياً خاصاً بنظام الهدايا

تجديد الاعتقال &#34;الإداري&#34; للأسير عادل السلوادي للمرة الرابعة

تجديد الاعتقال "الإداري" للأسير عادل السلوادي للمرة الرابعة

استعدادات لإطلاق مناقصات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس

استعدادات لإطلاق مناقصات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس

بيت لحم: وفاة وثماني إصابات من الطواقم الطبية والإدارية بمستشفى بيت جالا

بيت لحم: وفاة وثماني إصابات من الطواقم الطبية والإدارية بمستشفى بيت جالا

منوعات

أمل حجازي تُهاجم إليسا: وقحة وغنمة

أمل حجازي تُهاجم إليسا: وقحة وغنمة

مادلين طبر تنهار على الهواء: لبنان يحتاج لرئيس مثل السيسي

مادلين طبر تنهار على الهواء: لبنان يحتاج لرئيس مثل السيسي

ماجدة الرومي: انفجار مرفأ بيروت عمل مفتعل

ماجدة الرومي: انفجار مرفأ بيروت عمل مفتعل

بماذا اعترفت سما المصري أمام المحكمة؟

بماذا اعترفت سما المصري أمام المحكمة؟

رامي عياش ومنى أبو حمزة يرفضان مناصب وزارية في الحكومة اللبنانية

رامي عياش ومنى أبو حمزة يرفضان مناصب وزارية في الحكومة اللبنانية

وفاة الفنان المصري إبراهيم الشرقاوي

وفاة الفنان المصري إبراهيم الشرقاوي

وفاة نجم باب الحارة بفيروس (كورونا)

وفاة نجم باب الحارة بفيروس (كورونا)

حقيقة أنباء وفاة &#34;فيروز&#34;

حقيقة أنباء وفاة "فيروز"

أول تعليق من حسين الجسمي بعد حملة التنمر ضده

أول تعليق من حسين الجسمي بعد حملة التنمر ضده

فيديو: محمد عساف يحتفل بزواجه بفتاة من خارج الوسط الفني

فيديو: محمد عساف يحتفل بزواجه بفتاة من خارج الوسط الفني

عربي

الكويت: خطط لترحيل 360 ألف عامل أجنبي على المدى القصير

الكويت: خطط لترحيل 360 ألف عامل أجنبي على المدى القصير

لبنان: رجال الإنقاذ الروس ينتشلون ثماني جثث من تحت الركام في بيروت

لبنان: رجال الإنقاذ الروس ينتشلون ثماني جثث من تحت الركام في بيروت

الجيش اللبناني يكشف حقيقة الأنفاق تحت مرفأ بيروت

الجيش اللبناني يكشف حقيقة الأنفاق تحت مرفأ بيروت

إخلاء مواد &#34;شديدة الخطورة&#34; من مطار بغداد الدولي

إخلاء مواد "شديدة الخطورة" من مطار بغداد الدولي