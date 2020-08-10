الاحتلال يستولي على جرافة في ياسوف شمال سلفيت





وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال، داهمت المنطقة، واستولت على الجرافة، واحتجزت سائقها أيسر حمادنة، وصاحب الأرض عطا الله ياسين جودة.







رام الله - دنيا الوطناستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على جرافة، أثناء عملها في مشروع شق طرق زراعي، تابع للجان العمل الزراعي في قرية ياسوف، شمال سلفيت.