"الاتصالات" تُعلن موعد استكمال صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاثنين، عن موعد استكمال صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة، بواقع مائة دولار أميركي لكل أسرة.



وأفادت الاتصالات عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك) استكمال صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة، سيكون اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء.



وأوضحت الوزارة، أن استكمال صرف المنحة القطرية، سيتم عبر مكاتب بريد (عمر المختار)، و(خانيونس)، و(رفح).