نيوزيلندا تحتفل بمرور 100 يوم بدون (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

احتفلت نيوزيلندا، بمرور 100 يوم على القضاء على تفشي وباء (كورونا) المستجد، مع عدم وجود انتقال محلي للفيروس منذ أشهر.



واستطاعت نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين شخص التخلص من الفيروس، من خلال فرض إغلاق صارم أواخر آذار/مارس الماضي، عندما ثبت إصابة حوالي 100 شخص فقط.



يذكر، أن عدد الإصابات بـ (كورونا) في العالم، حتى مساء أمس الأحد، تخطى حاجز الـ 20 مليون، وأكثر من 733 ألف حالة وفاة.