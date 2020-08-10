إسرائيل تدرس تأجيل العام الدراسي الوشيك بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، أن المنسق الإسرائيلي للتعامل مع جائحة (كورونا)، روني غامزو، يدرس احتمال تأجيل افتتاح العام الدراسي الوشيك، من صف رابع فما فوق، إلى ما بعد الأعياد اليهودية أواسط شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.



وأشارت القناة، إلى أن غامزو، بحث هذه المسألة مع طاقم مستشاريه الليلة الماضية.



وأوضحت أن تأجيل العام الدراسي المقبل في هذه الصفوف، سيقتصر على التجمعات السكنية الحمراء فقط، أي الموبوءة.



وفي السياق، صادق مجلس (كابينت كورونا) مساء أمس على سلسلة من التدابير الاحترازية؛ للحد من انتشار الفيروس، من بينها تقييد التجمعات في منطقة مفتوحة إلى عشرين شخصًا، وفي مكان مغلق إلى عشرة أشخاص، وتحديد أعداد المصلين في دور العبادة المسقوفة إلى عشرة.



كما فرض قيودًا على المسافرين في المركبات، بحيث يُسمح للسائق، أن يقوم بنقل شخصين إضافيين فقط، إذا لما يكونا من نفس العائلة، وستدخل هذه القيود حيز التنفيذ غدًا.