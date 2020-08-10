الحكم بالسجن 30 شهرًا وغرامة على الأسير وليد غوادرة





وأوضح مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال، كانت اقتحمت بتاريخ 29/4/2019 منزل الأسير المحرر غوادرة لاعتقاله، وحين لم يجدوه، هددوا عائلته بهدم المنزل إذا لم يقم بتسليم نفسه لمخابراتها في معسكر سالم، غرب جنين.



وأضاف أن غوادرة اضطر لتسليم نفسه؛ لتجنيب عائلته أي ضرر، ولم يمضِ على إطلاق سراحه من سجون الاحتلال سوى 12 شهراً، وكان أمضى 12 عاماً متتالية في السجون.



وبين إعلام الأسرى، أن غوادرة كان اعتقل سابقاً عام 2006، وحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً، بتهمة الانتماء إلى كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة (فتح)، والمشاركة في عمليات ضد الاحتلال، وقد أمضاها كاملة وتحرر في نيسان/ أبريل من العام 2018، وأعاد الاحتلال اعتقاله في نيسان/ أبريل من العام التالي، واليوم أصدرت بحقه محكمة الاحتلال، حكماً بالسجن لمدة عامين ونصف.



من الجدير بالذكر، أن للأسير وليد، شقيق آخر أسير، وهو محمد غوادرة، معتقل منذ عام 2004، ومحكوم بالسجن المؤبد المتكرر مدى الحياة، بتهمة تنفيذ عمليات عسكرية، أدت إلى مقتل ثلاثة من المستوطنين.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة الاحتلال العسكرية، حكماً بحق الأسير وليد توفيق غوادرة، من قرية بير الباشا جنوب غرب جنين، بالسجن لمدة 30 شهراً، إضافة لغرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل.