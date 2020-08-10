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شؤون فلسطينية

شاهد: إطلاق صواريخ تجريبية من قطاع غزة نحو البحر.. وإسرائيل تعتبرها تحذيرات من (حماس)

شاهد: إطلاق صواريخ تجريبية من قطاع غزة نحو البحر.. وإسرائيل تعتبرها تحذيرات من (حماس)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بقطاع غزة، اليوم الاثنين، تنويهاً حول أصوات الانفجارات، التي تُسمع حالياً في أجواء قطاع غزة.

وأفادت الداخلية في تصريح مقتضب عبر موقعها الرسمي، أن أصوات الانفجارات، التي تُسمع حالياً في أجواء قطاع غزة، ناتجة عن أعمال للمقاومة.

فيما أعلنت وكالة (الرأي) الحكومية، أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح الاثنين، أطلقت ثمانية صواريخ تجريبية نحو البحر، بينها خمسة دفعة واحدة في إطار تحسين قدارتها العسكرية.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن حركة (حماس) أطلقت صباح اليوم الاثنين، عددًا كبيرًا من الصواريخ التجريبية من قطاع غزة باتجاه البحر.
 
ووفقًا للمحلل العسكري، أمير بوخبوط، فإن حماس، ضاعفت اليوم وتيرة تجاربها الصاروخية، تجاه شواطئ قطاع غزة، معتبرًا  الأمر "غير اعتيادي" ويحمل رسائل تحذيرية لإسرائيل. 

 

يُذكر، أن طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي، قصفت، الليلة الماضية، نقطة رصد ميداني لحركة (حماس) شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن القصف، جاء رداً على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة.

وكان إعلام الاحتلال الإسرائيلي، قد زعم في وقت سابق، بأن العديد من البالونات الحارقة، أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن عدة حرائق بالمستوطنات.

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