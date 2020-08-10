شاهد: إطلاق صواريخ تجريبية من قطاع غزة نحو البحر.. وإسرائيل تعتبرها تحذيرات من (حماس)

فيما أعلنت وكالة (الرأي) الحكومية، أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح الاثنين، أطلقت ثمانية صواريخ تجريبية نحو البحر، بينها خمسة دفعة واحدة في إطار تحسين قدارتها العسكرية.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن حركة (حماس) أطلقت صباح اليوم الاثنين، عددًا كبيرًا من الصواريخ التجريبية من قطاع غزة باتجاه البحر.