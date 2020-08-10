مكافحة الفساد تُصدر دليلاً استرشادياً خاصاً بنظام الهدايا

رام الله - دنيا الوطنأصدرت هيئة مكافحة الفساد، وبالتعاون مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (ديكاف) دليلاً استرشادياً خاصاً بنظام الهدايا رقم (10) لسنة 2019.

ويوضح الدليل الأهداف من نظام الهدايا، والتي تتمثل في ضبط وتنظيم تلقي الهدايا، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في القطاع العام، ومنع تضارب المصالح بين الجهات المختلفة، ويقدم الدليل تعريفاً للهدية حسب النظام، ويشير إلى الفرق بين الهدايا المحظورة والهدايا المسموحة، حيث يشكل الدليل توجيهات إرشادية للخاضعين لأحكام نظام الهدايا.

ويحتوي الدليل على إجراءات الإبلاغ عن الهدية، وبعض الأمثلة الواقعية، بالإضافة إلى نموذج سجل الهدايا.

ويُذكر بأن قرار مجلس الوزراء الخاص بنظام الهدايا، نُشر في مجلة الوقائع الفلسطينية بعددها (162) الصادر بتاريخ 26 كانون الأول/ ديسمبر 2019.