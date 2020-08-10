تجديد الاعتقال "الإداري" للأسير عادل السلوادي للمرة الرابعة





وذكر مركز معلومات وادي حلوة، أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال السلوادي بداية عام 2019، بعد اقتحام منزله في حي بطن الهوى في بلدة سلوان، وحُول للاعتقال الإداري طوال الأشهر الماضية.



وأشار إلى أن الأسير السلوادي، يقبع في سجن (مجدو)، ويعاني من أوضاع صحية صعبة، أبرزها "ضيق تنفس"، لافتًا إلى أن عائلته تمكنت خلال الأشهر الماضية من زيارته مرة واحدة فقط، حيث تفرض عليه إدارة السجون عقوبات بمنعه من الزيارة.



يذكر، أن الأسير السلوادي، قضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، وفي الاعتقال الأخير "قبل الاعتقالات الإدارية" قضى 5 سنوات في السجن.



وكان السلوادي، خاض إضرابًا عن الطعام لمدة أسبوعين في آذار/ مارس العام الماضي، احتجاجًا على اعتقاله الإداري، وعلق إضرابه بعد وعد بعدم التجديد له، إلا أن الاحتلال نكث بوعده وجدد له الإداري مرة ثانية وثالثة.



رام الله - دنيا الوطنجددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري للأسير المقدسي عادل إبراهيم السلوادي (44 عامًا) لمدة 4 أشهر، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.