بيت لحم: وفاة وثماني إصابات من الطواقم الطبية والإدارية بمستشفى بيت جالا





وكشفت، أنه يتم الآن أخذ العينات من الطواقم الطبية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة؛ لإغلاق بعض الأقسام بالمستشفى.



رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ بيت لحم، كامل حميد، اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة جديدة في المحافظة، لمواطن سبعيني من بيت ساحور، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)، وكان يخضع للعلاج في المركز الوطني.وأفاد حميد، وفق تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، تسجيل المحافظة لثماني إصابات جديدة من الطواقم الطبية والإدارية العاملة في مستشفى بيت جالا.