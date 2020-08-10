بيت لحم: وفاة وثماني إصابات من الطواقم الطبية والإدارية بمستشفى بيت جالا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ بيت لحم، كامل حميد، اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة جديدة في المحافظة، لمواطن سبعيني من بيت ساحور، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)، وكان يخضع للعلاج في المركز الوطني.
وأفاد حميد، وفق تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، تسجيل المحافظة لثماني إصابات جديدة من الطواقم الطبية والإدارية العاملة في مستشفى بيت جالا.
أعلن محافظ بيت لحم، كامل حميد، اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة جديدة في المحافظة، لمواطن سبعيني من بيت ساحور، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)، وكان يخضع للعلاج في المركز الوطني.
وأفاد حميد، وفق تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، تسجيل المحافظة لثماني إصابات جديدة من الطواقم الطبية والإدارية العاملة في مستشفى بيت جالا.
وكشفت، أنه يتم الآن أخذ العينات من الطواقم الطبية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة؛ لإغلاق بعض الأقسام بالمستشفى.
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