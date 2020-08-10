شاهد: لخلاف على المنصب.. خطيبان يلقيان خطبة الجمعة معاً داخل مسجد واحد في لبنان



وأشارت بعض وكالات الأنباء، إلى أن سبب الخلاف، يعود إلى رفض أحدهما عزله، وتعيين الآخر بديلاً له من قبل المديرية العامة للأوقاف الإسلامية.





فيما تنافل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من انتشار المقطع المُصور من داخل المسجد، صورة ترصد جلسة مصالحة بين الإمامين، اللذين كانا يلقيان خطبة الجمعة معاً في مسجد الإيمان في مخيم الرشيدية في لبنان. فيما تنافل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من انتشار المقطع المُصور من داخل المسجد، صورة ترصد جلسة









فيما علق هادي عسلية أبو الحسن، على الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل: الله يصلحهما ويهديهما لو أنني بينهما لحسمت لهم المسألة، يلي على المنبر يخطب لأنه مكان الخطبة، والثاني يلي بالمحراب، يصلي بهم لأنه الأقرب إلى المحراب، وأهم شيء "الراتب" يقسم نصفين بينهما لأنه أساس المشكلة، وسبب الخلاف.



وطالب (Sayyaf Sayyaf) بطرد الاثنين وإقالتهما من منصبيهما، وتقديمهم للعدالة بتهمة الإساءة لحرمة المسجد، وعدم احترام المصلين.



وقال حسين النعيمي: يا لطيف لوين وصلنا، رضي الله عنك ياخالد بن الوليد، عندما عزلت عن قيادة جيش المسلمين.



وأضاف مصطفى عواد الشمري: "على حد علمي لم سبق أن أحد الصحابة أو السابقين المؤمنين أو الأولياء أو السلف الصالح، طلعوا خطيبين في آن واحد على نفس المنبر، واعتلوا الصوت متسابقين بالخطبة، وواحد أقام الصلاة، وواحد لسا منشوي بلشت خطبتو، أظن إنه هاذه مهزلة من قوم ظنوا دين الله هزوا، وكل من صار يشرع ويفتي على كيفو".

وقد ظهرت ملامح الغضب والاستهجان على المصلين، حيث هم بعضهم بمغادرة المسجد، بعد أن بدأ أحد الخطيبين بالصلاة، بينما استمر الآخر في إلقاء الخطبة، بينما آثر أخرون تصوير الحدث بهواتفهم النقالة.