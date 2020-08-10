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  • الرويضي: عدد الاصابات النشطة في القدس المحتلة وصل الى 1823 حالة

شؤون فلسطينية

تعرف على عدد الاصابات النشطة بفيروس (كورونا) في القدس

تعرف على عدد الاصابات النشطة بفيروس (كورونا) في القدس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن حازم الرويضي عضو لجنة طورائ فيروس كورونا في القدس المحتلة لصوت فلسطين: عدد الاصابات النشطة في القدس المحتلة حتى صباح اليوم وصل الى 1823 حالة بعد تسجيل 165 اصابة جديدة بالفيروس خلال اليومين الماضيين.

وقال الرويضي لصوت فلسطين إن عدد حالات الوفاة منذ بداية الجائة وصل الى 17 منها، 3 سجلت بالامس اثنتان في كفر عقب وواحدة في شعفاط، مشيرا الى وجود 3 حالات حرجة وموصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبين الرويضي انه منذ شهر حزيران الماضي تم تسجيل 3200 حالة اصابة بفيروس كورونا فيما بلغت حالات التعافي 1426.
وحذر الرويضي من ارتفاع اعداد الاصابات والوفيات في القدس المحتلة قائلاً إن 60% ممن يتلقون العلاج بفيروس كورونا في المشافي في القدس هم مقدسيون.

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