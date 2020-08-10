تعرف على عدد الاصابات النشطة بفيروس (كورونا) في القدس

أعلن حازم الرويضي عضو لجنة طورائ فيروس كورونا في القدس المحتلة لصوت فلسطين: عدد الاصابات النشطة في القدس المحتلة حتى صباح اليوم وصل الى 1823 حالة بعد تسجيل 165 اصابة جديدة بالفيروس خلال اليومين الماضيين.





وقال الرويضي لصوت فلسطين إن عدد حالات الوفاة منذ بداية الجائة وصل الى 17 منها، 3 سجلت بالامس اثنتان في كفر عقب وواحدة في شعفاط، مشيرا الى وجود 3 حالات حرجة وموصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.





رام الله - دنيا الوطنوبين الرويضي انه منذ شهر حزيران الماضي تم تسجيل 3200 حالة اصابة بفيروس كورونا فيما بلغت حالات التعافي 1426.وحذر الرويضي من ارتفاع اعداد الاصابات والوفيات في القدس المحتلة قائلاً إن 60% ممن يتلقون العلاج بفيروس كورونا في المشافي في القدس هم مقدسيون.