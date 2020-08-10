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الاحتلال يهدم منزلاً في خربة بيت إسكاريا جنوب بيت لحم

الاحتلال يهدم منزلاً في خربة بيت إسكاريا جنوب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلاً في خربة بيت إسكاريا، المعزولة بتجمع مستوطنة (غوش عصيون) المقام على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن قوات الاحتلال، هدمت منزلاً يعود للمواطن نعمان محمد سعد، بحجة عدم الترخيص.

وأضاف، أن الاحتلال صعد من انتهاكاته بحق المواطنين وممتلكاتهم في تلك المنطقة، لدفعم على الرحيل منها لصالح المستوطنات.

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