الصحة: الحجر سيكون عشرة أيام وسحب عينات (كورونا) سيتم للمخالطين من الدرجة الأولى

وحذر الشخرة من سلوك بعض المواطنين المتمثل بنفي وجود الفيروس على ارض الواقع قد يؤدي لزيادة الإصابات بفيروس كورونا.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة اليوم إن هناك اجتماعًا للجنة الوبائيات لاعتماد قرار سحب العينات الجديد، مؤكدا ان الوزارة بدأت تطبق بروتوكول منظمة الصحة العالمية الأخير، وهو أن الحجر الصحي 10 أيام وليس 14 يوما وتم العمل به وفي حال عدم ظهور أعراض يتبين أن الشخص حامل للفيروس وليس مصاب، أما إن ظهرت عليه اعراض المرض فيبقى في الحجر 14 يوما.وقال إن الطواقم الطبية ستقوم بسحب عينات للمخالطين من الدرجة الأولى فقط، في حال الكشف عن إصابة بفيروس كورونا .وأكد الشخرة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أنه إذا كان هناك إصابات سيتم أخذ عينات من مخالطيهم فقط، وليس كما كان سابقًا إجراء عينات عشوائية، إضافة لفحص الطواقم الطبية بشكل كامل أسبوعيًا.وأوضح أنه لا يوجد التزام من المواطنين بتعليمات وزارة الصحة وهناك استهتار كبير على أرض الواقع في كافة المناطق، رغم تسجيل وفيات وإصابات بالفيروس القاتل بشكل دوري.