دولي

الإعلان عن التوصل لحل "مؤقت" بين ليكود وأزرق أبيض لأزمة الميزانية

الإعلان عن التوصل لحل "مؤقت" بين ليكود وأزرق أبيض لأزمة الميزانية
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر إسرائيلية: إن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق على طلب كتلة  (ديرخ ارتس) دعم مشروع قانون تأجيل موعد المصادقة على الميزانية الإسرائيلية شهرين، ما يعطي (ليكود) و(أزرق ابيض) الوقت الكافي لحل خلافاتهم بخصوص الميزانية، ومنع إجراء انتخابات.

وسيطرح الاقتراح الأربعاء القادم، وعبر رئيس حزب (شاس) المتدين، ارييه درعي، عن دعمه للخطوة، كما أثنى حزب (أزرق أبيض) على دعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للاقتراح، معلنين أنهم سيدعمونه أيضاً، وذلك "بهدف الحفاظ على الاستقرار السياسي والجماهيري في إسرائيل"، وقالوا في بيانهم: إن (أزرق أبيض)، سيبذل أقصى جهوده لمنع انتخابات "مرعبة" في ذروة أزمات قاسية في البلاد" بحسب ما نقله موقع (عكا المختص بالشؤون الإسرائيلية).  

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، من ضمن المحاولات لمنع حل (كنيست) وإجراء انتخابات مبكرة، سيعرض في الهيئة العامة للتصويت اقتراح للنواب تسبي هاوزر ويوعاز هندل (كتلة ديرخ ارتس) لتأجيل موعد التصويت على الميزانية شهرين، وأنه من الممكن أن يكون للاقتراح غالبية في (كنيست) بعد تجنيدهم أصوات من المعارضة.

وأفادت هيئة البث الرسمية (كان) بوقت سابق اليوم أيضاً أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أبلغ مستشاريه نهاية الأسبوع أنه يرفض جميع عروض التسوية بشأن الميزانية وأبلغهم: "يجب أن نحدد الآن انتخابات أو ميزانية لعام واحد- فلا تدعوهم يماطلوننا".  

وأوضح مسؤولون بالائتلاف الحكومي بموجب التقرير، أن الكلمة الأخيرة لم تحدد بعد، لكن رئيس وزراء الحكومة يرفض حالياً  جميع الاقتراحات الخاصة بتسوية.

ويشار إلى أن الجلسة الحكومية الأسبوعية لم تعقد اليوم بسبب الخلاف بين (أزرق ابيض) و(ليكود) على الميزانية، ودار سجال حاد بين رئيس الحكومة البديل بيني غانتس، ورئيس الحكومة نتنياهو في جلسة مجلس (كورونا) المصغر، والتي تخللها صراخ بين المشاركين، وذلك على خلفية الخلاف بينهما على الميزانية.    

وأفادت (كان) أن لجنة الانتخابات الإسرائيلية، ناقشت أمس المشاكل المترتبة نتيجة إجراء الانتخابات بفترة  (كورونا) في حال تم حل (كنيست) قريبا بسبب أزمة الميزانية.  

وبموجب التقديرات، فإنه من الممكن أن يكون نقص بالعاملين على الصناديق لأن الكثير منهم سيرفض العمل خشية من تواصلهم مع أناس كثر.  

وأيضاً أحزاب المتدينين الحريديم، تعارض  إجراء انتحابات جديدة، وقام مسؤولون في حزب (يهدوت هتوراة) المتدين بتبليغ نتنياهو رسالة مفادها، "أن إجراء انتخابات جديدة يعني حل تكتل اليمين وولائنا لك".

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