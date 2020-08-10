نابلس: اغلاق مدرسة ثانوية عقب اكتشاف اصابة طالبة بـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت مديرية تربية وتعليم نابلس، اليوم الاثنين، اغلاق مدرسة بيت امرين الثانوية للبنات شمال نابلس، عقب اكتشاف اصابة بفيروس (كورونا).



وقالت في المديرية تربية وتعليم نابلس، في بيان نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية، انه تقرر اغلاق المدرسة، عقب اكتشاف اصابة احدى طالبات الثانوية العامة بالفيروس، وتقرر بناء على تعليمات وزراة الصحة حجر كافة الطالبات المخالطات والهيئة التدرسية.