"المرور" بغزة: سبع إصابات في عشرة حوادث سير خلال 24 ساعة



كما أعلنت عن وجود حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية في قطاع غزة، وأن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.



وطالبت المرور من قائدي المركبات، الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.



وختمت: في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، أنه تم لدى دائرة حوادث الطرق، تسجيل عشرة حوادث سير، خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتج عنها سبع إصابات بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.