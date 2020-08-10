(البالونات المفخخة) تجاه مستوطنات الغلاف تُسيطر على عناوين الصحف الإسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

استهداف نقطة مراقبة تابعة لـ (حماس) شمالي قطاع غزة، رداً على إطلاق البالونات المفخخة تجاه مستوطنات الغلاف، وأزمة الائتلاف الحكومي، ونتائج استطلاعات الرأي، في ظل الحديث عن انتخابات جديدة، تصدرت العناوين الرئيسية بوسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم.



القناة 13 الإسرائيلية:



- عودة البالونات: ثلاثة حرائق، اندلعت بعدة مناطق بغلاف غزة بالأمس، بفعل بالونات مفخخة، أطلقت من قطاع غزة.



- الأزمة داخل الائتلاف الحكومي: حزب (أزرق أبيض) يوافق على دعم قانون تأجيل المصادقة على الميزانية العامة.



القناة 12 الإسرائيلية:



- رداً على إطلاق البالونات: سلاح الجو الإسرائيلي، استهدف الليلة نقطة مراقبة تابعة لـ (حماس)، شمالي قطاع غزة.



- زعيم حزب "يمينا" وزير الجيش السابق، نفتالي بينت، سيرشح نفسه لرئاسة الحكومة، في حال جرت الانتخابات.



القناة11 الإسرائيلية – كان:



- مصادر فلسطينية: الضغط الأخير على إسرائيل، مقصود، وذلك بسبب تجاهل إسرائيل للتفاهمات الأخيرة.



- لبيد: في حال التوجه إلى الانتخابات الجديدة، سنقدم لـ (كنيست) قانوناً لسحب عضوية نتنياهو بسبب الملفات الجنائية.



القناة 7 الإسرائيلية:



- (كورونا) في العالم: بلغت حصيلة المصابين بالفيروس 20,025,245 إصابة، والوفيات 733,997 حالة حول العالم.



- إسرائيل في رسالة لحركة حماس: لن نسمح باستمرار إطلاق البالونات تجاه الغلاف، حتى لو كان الثمن التصعيد.



عكا/ هآرتس:



- وزارة الصحة: ارتفع عدد المصابين في إسرائيل إلى 83,002 إصابة، بينهم 358 بحالة الخطر، والوفيات إلى 600 حالة.



- آلاف الفلسطينيين من الضفة، تسللوا الأسبوع الماضي إلى إسرائيل، للتوجه إلى البحر، والجيش الإسرائيلي تجاهل ذلك.



يديعوت:



- (أزرق أبيض) سيقدم لـ (كنيست) يوم الأربعاء، مشروع قانون لتأجيل المصادقة على الميزانية، لمنع حدوث انتخابات.



- 6 دول خليجية، لمجلس الأمن الدولي: ندعم خطة الولايات المتحدة الأمريكية، لتمديد العقوبات الاقتصادية على إيران.



معاريف:



- استطلاع: ليكود 29، يش عتيد 19، يمينا 14، القائمة العربية 14، وكحلول لفان 13، ميرتس 8، ويهدوت هتوراة 9 مقاعد، يسرائيل بيتنا، وشاس 7 مقاعد.



- وزير الخارجية الأمريكي بومبيو: "إسرائيل ودول الخليج، يتحدثون بصوت واحد بالنسبة لإيران، سنقترح تجديد العقوبات".



والا الإسرائيلية:



- المحلل العسكري أمير بوخبوط: "الجيش الإسرائيلي، سيعمل على عدم السماح لـ (حزب الله)، بإخماد نار الاحتجاجات ضده".



- المحلل العسكري بوخبوط: "على الجيش عدم السماح لـ (حزب الله)، بحرف الأنظار عن الاحتجاجات المدنية ضده بلبنان".