(كورونا) عالمياً: أكثر من 733 ألف وفاة والإصابات تتخطى حاجز الـ 20 مليوناً



فيما سجلت البرازيل، الأحد، 593 حالة وفاة من مجموع 101,136 شخصاً، كما سجلت 22,213 اصابة جديدة من مجموع عدد الاصابات الاجمالي الذي تخطى حاجز ال 3 ملايين بنحو 36 الف شخص.



وسجلت أمريكا في آخر 24 ساعة حتى مساء الأحد، 509 حالات وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الاجمالي لديها الى 165,592 شخصاً، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين الإجمالية لديها نحو 5 ملايين، و 199 الف اصابة مؤكدة، منهم اكثر من 47 ألف إصابة جديدة سجلت خلال ال24 ساعة الأخيرة.



اما كولومبيا، فسجلت خلال ال24 ساعة الاخيرة 302 حالة وفاة، و10,611 اصابة جديدة مؤكدة، لتبلغ بذلك حصيلة الوفيات لديها 12,842 حالة، وحصيلة المصابين الإجمالية 387,481 شخصاً.



181 وفاة و 8,355 إصابة جديدة في 18 دولة عربية

وأوضحت الإحصاءات أن 13 دول عربية، بينها فلسطين، أعلنت امس الأحد، عن 181 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: العراق، السعودية، المغرب، مصر، الجزائر، سلطنة عمان، الكويت، اليمن، قطر، سوريا، الإمارات، البحرين، وفلسطين، فيما سجلت 5 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.



فسجلت العراق وفاة 82 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 5,392 شخصاً، كما سجلت 2,726 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 150,115 حالة حتى الآن.



وسجلت السعودية 37 حالة وفاة، من مجموع 3,167 وفاة، كما سجلت 1,428 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 288,690 شخصاً.



كما سجلت المغرب وفاة 18 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 498 شخصاً، كما سجلت 1,230 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 33,237 حالة حتى الآن.



وسجلت مصر وفاة 17 شخصاً، من مجموع 5,009 حالات وفاة، وعن تسجيل 178 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 95,492 حالة.



فيما سجلت الجزائر وفاة 9 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 1,302 شخصاً، كما سجلت 467 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 35,160 حالة حتى الآن.



وسجلت سلطنة عمان وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 513 شخصاً، كما سجلت 223 إصابة جديدة، من مجموع 81,580 إصابة حتى الآن.



وسجلت الكويت 4 حالات وفاة، من مجموع 478 وفاة، كما سجلت 514 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين الإجمالي إلى 71,713 شخصاً.



وسجلت اليمن وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 515 شخصاً، كما سجلت 7 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 1,804 حالات حتى الآن.



وسجلت قطر وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 184 شخصاً، كما سجلت 297 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 112,947 حالة حتى الآن.



كما سجلت سوريا وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 52 شخصاً، كما سجلت 63 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,188 حالة حتى الآن.



فيما سجلت الإمارات وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 357 شخصاً، كما سجلت 225 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 65,525 حالة حتى الآن.



كما سجلت البحرين وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 162 شخصاً، كما سجلت 382 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 44,011 حالة حتى الآن.



كما اعلن في فلسطين عن وفاة احد المواطنين، في مدينة الخليل، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات الى 104 مواطنين، كما اعلن عن تسجيل 277 إصابة جديدة في الضفة، مما يرفع اجمالي اعداد المصابين المسجلين الى 18,654 شخصاً حتى الآن.



وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الأحد، حالات وفاة، فيما سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت لبنان 294 اصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 6,517 حالة، توفي منهم 78 شخصاً حتى الآن.



وسجلت تونس اصابة 19 شخصاً، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,697 حالة، توفي منهم 51 شخصاً حتى الآن.



وسجلت موريتانيا اصابة 13 شخصا، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 6,523 حالة، توفي منهم 157 شخصاً حتى الآن.



كما سجلت جيبوتي 6 اصابات جديدة مؤكدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 5,344 حالة، توفي منهم 59 شخصاً حتى الآن.



وسجلت الأردن 6 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,252 حالة، توفي منهم 11 شخصاً حتى الآن.







رام الله - دنيا الوطنبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا) المستجد (كوفيد- 19) حتى مساء أمس الأحد، أن الفيروس أودى بحياة 733,345 شخصاً في دول العالم، فيما تخطت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم حاجز الـ 20 مليون، بأكثر من 8 آلاف حالة إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 12 مليوناً و887 ألف مريض.وعلى صعيد الدول العربية، أعلنت 18 دولة، بينهم فلسطين، عن وفاة 181 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 8,355 إصابة جديدة مؤكدة.وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 213 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الأحد، أكثر من 211 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 4,536 حالة وفاة على الأقل، حسب موقع (Wordometers) المختص بآخر إحصاءات الجائحة حول العالم.الهند تسجل أكثر من 1,000 وفاة و62 ألف إصابة جديدة خلال يوم واحد.وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي كل من، الهند، والمكسيك، والبرازيل، والولايات المتحدة الامريكية، وكولومبيا.حيث سجلت الهند، في اخر 24 ساعة 1,013 حالة وفاة، واكثر من 62 الف اصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة الوفيات الإجمالية لديها الى 44,466 شخصاً، وحصيلة الإصابات لاكثر من مليونين و 214 الف إصابة.فيما سجلت المكسيك في الساعات ال24 الاخيرة 695 حالة وفاة، و 6,495 اصابة جديدة مؤكدة، لتبلغ بذلك الحصيلة الاجمالية للوفيات في المكسيك، 52,006 أشخاص، وحصيلة الإصابات المعلنة 475,902 شخصاً.