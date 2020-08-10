حالة الطقس: أجواء غائمة إلى صافية وتبقى درجات الحرارة أدنى من معدلها

جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائماً جزئياً إلى صاف، ومعتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والفرصة ضعيفة لسقوط رذاذ فوق بعض المناطق، خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولطيفاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.ويكون الجو، يوم غدٍ الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى صاف، ومعتدلا في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وفرصة ضعيفة لسقوط رذاذ فوق بعض المناطق، خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ومعتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وتوقعت، أن يكون الجو، الخميس المقبل، حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح