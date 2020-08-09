شؤون فلسطينية

طائرات الاحتلال تقصف نقطة رصد ميداني للمقاومة شمال قطاع غزة.. وإطلاق دفعة بالونات جديدة

طائرات الاحتلال تقصف نقطة رصد ميداني للمقاومة شمال قطاع غزة.. وإطلاق دفعة بالونات جديدة
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرة تابعة للجيش الإسرائيلية، قصفت، الليلة، نقطة رصد ميداني لحركة (حماس) شمال قطاع غزة.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أن القصف، جاء رداً على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة.

بدوره، قال موقع (مفزاكي راعم) الإسرائيلي: "تم إطلاق دفعة بالونات جديدة، بعد هجمات الجيش الإسرائيلي في غزة، في تحدٍ واضح لذلك".

أما موقع (حدشوت يسرائيل)، قال: "يستمر الآن إطلاق البالونات المفخخة، بعد هجوم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".

وكان إعلام الاحتلال الإسرائيلي، قد زعم في وقت سابق، بأن العديد من البالونات الحارقة، أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن عدة حرائق بالمستوطنات.

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