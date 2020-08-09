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الجيش اللبناني يكشف حقيقة الأنفاق تحت مرفأ بيروت

الجيش اللبناني يكشف حقيقة الأنفاق تحت مرفأ بيروت
رام الله - دنيا الوطن
رد الجيش اللبناني، اليوم الأحد، على معلومات تداولتها بعض وسائل الإعلام، بشأن وجود أنفاق وملاجئ تحت أرض مرفأ بيروت.

وقال بيان للجيش: "تداولت بعض وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، خبراً يزعم وجود أنفاق تحت بقعة الانفجار في المرفأ، تتبع لأحد التنظيمات اللبنانية"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف: "يهم قيادة الجيش، أن تنفي نفياً قاطعاً صحة هذه المزاعم، وتوضح أن الإهراءات تضمّ مبنى تحت الأرض لإدارتها، حيث يتم الوصول إلى غرفة عمليات الإهراءات عبر نفق، يمتد من المدخل الشرقي للإهراءات بتجاه الغرب".

وتابع: "يتناوب موظفون على مدار الساعة على العمل في غرفة العمليات، التي تحتوي على أنظمة تشغيل المصاعد داخل الإهراءات، وآلية سحب الحبوب من البواخر".

وجددت قيادة الجيش، دعوتها لوسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي لعدم الانسياق وراء الشائعات، والانجرار وراء معلومات غير صحيحة، والعودة إلى المعنيين لأي استفسار.

وشهد مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، انفجاراً قوياً، خلف 154 قتيلاً وآلاف الجرحى، إلى جانب عشرات المفقودين.

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