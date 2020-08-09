دولي

السلطات الصحية ببريطانيا: ارتفاع الإصابات اليومية بـ (كوفيد-19) لأعلى مستوى منذ يونيو

السلطات الصحية ببريطانيا: ارتفاع الإصابات اليومية بـ (كوفيد-19) لأعلى مستوى منذ يونيو
رام الله - دنيا الوطن
سجلت بريطانيا، اليوم الأحد، أعلى زيادة يومية في الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد منذ أواخر حزيران/ يونيو.

ووثقت السلطات الصحية في بريطانيا 1062 حالة إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) يوم الأحد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأظهرت البيانات الرسمية، أن مستوى الإصابات تجاوز الألف حالة يومياً لأول مرة منذ حزيران/ يونيو، وبزيادة 304 حالات عن 758 حالة مسجلة يوم السبت.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات في بريطانيا، فرضت إجراءات عزل عام من جديد في بعض المناطق، وسط مخاوف من موجة جديدة من التفشي.

وتواصل أعداد الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا) حول العالم الارتفاع بشكل مطرد، حيث تجاوز عدد الوفيات بحسب آخر الإحصاءات 730 ألفاً، فيما بلغ عدد المصابين حوالي 19.9 مليون شخص.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضرراً من تفشي الوباء، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 165 ألف وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات فيها 5 ملايين حالة.

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