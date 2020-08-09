شؤون فلسطينية

الصحة: وفاة مواطن (77 عاماً) من الخليل متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)

الصحة: وفاة مواطن (77 عاماً) من الخليل متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، عن وفاة مواطن، (77 عاماً)، من مدينة الخليل، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) المستجد.

وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن المتوفى، كان يعاني من أمراض مزمنة، لافتة إلى أنه بذلك ارتفعت حصيلة الوفيات بالفيروس في فلسطين، إلى 104 حالات.

وكانت الدكتورة، مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت في وقت سابق، تسجيل 277 إصابة جديدة و239 حالة تعافٍ، فيما لم تسجل حالات وفاة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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