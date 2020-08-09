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إخلاء مواد "شديدة الخطورة" من مطار بغداد الدولي

إخلاء مواد "شديدة الخطورة" من مطار بغداد الدولي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الأحد، إخلاء مواد "شديدة الخطورة" من مطار بغداد الدولي.

وقال بيان للهيئة: "إن عملية الإخلاء جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الأمونيا) في كافة المنافذ الحدودية (برية، بحرية، جوية) واتخاذ كافة الإجراءات العملية والاحترازية بأبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف البيان: "إن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي فاتح مركز العمليات الوطني للإيعاز إلى مفرزة مديرية الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لغرض توفير الكوادر والآليات اللازمة لنقل مواد شديدة الخطورة بشكل آمن من قسم الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي".

وختمت الهيئة بالإشارة إلى أن عملية النقل تمت "باستجابة سريعة وبمهنية عالية" وجرى إيصال المواد المذكورة "إلى وجهتها الآمنة في مخازن مديرية الهندسة العسكرية".

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