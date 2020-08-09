محافظ جنين: تسجيل 38 حالة شفاء من فيروس (كورونا)





وبين: أنه بذلك ينخفض عدد حالات الإصابة النشطة في المحافظة إلى 76 حالة، موزعة على التجمعات السكانية الظاهرة بالخريطة المرفقة، وفق تصريح للمحافظ نشرته صفحة محافظة جنين على (فيسبوك).



وقد تمنى الرجوب على المواطنين عدم التهاون باتخاذ الإجراءات الوقائية، الأمر الذي سيقودنا، إلى محاصرة هذا الوباء في أضيق نطاق ممكن.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، عن تسجيل 38 حالة شفاء من فيروس (كورونا) في المحافظة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.