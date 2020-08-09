مصرع طفل من بلدة بيت كاحل جراء سقوطه من علو

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رام الله - دنيا الوطن

لقي الطفل زياد إسماعيل أبو صوان (14 عاماً) من بلدة بيت كاحل غرب الخليل، مصرعه، مساء اليوم الأحد، جراء سقوطه من علو.



وأوضح رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الميزان، شريف الطردة، أن الطفل أبو صوان، وصل إلى المستشفى بحالة حرجة، نتيجة سقوطه من على سطح منزله، مبيناً أنه بعد فحصه، تبين وجود عدة إصابات في جسده، مع وجود نزيف حاد في تجويف البطن، وقد تم إدخاله بصورة مستعجلة إلى غرفة العمليات، إلا أنه توفي بسبب شدة الإصابة والقصور في الدورة الدموية، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.