إعلام عربي: ماكرون هدد بعقوبات ستطال شخصيات لبنانية من ضمنها جبران باسيل

وأدى الانفجار، الذي استهدف مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، لمصرع 154 شخصاً وإصابة نحو 5000 آخرين، وتشريد نحو ربع مليون شخص.





وتسبب بالكارثة انفجار مستودع خُزن فيه، وفق رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، 2700 طنّ من نيترات الأمونيوم، منذ ستّ سنوات من دون إجراءات حماية.