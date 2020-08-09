إعلام عربي: ماكرون هدد بعقوبات ستطال شخصيات لبنانية من ضمنها جبران باسيل
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة (العربية) عن مصادر دبلوماسية لم تسمها قولها، مساء اليوم الأحد: إن عقوبات ستفرض على شخصيات لبنانية، تشمل حجز أموال في الخارج، وذلك بعد أيام قليلة من انفجار بيروت.
ووفق القناة، فإن عقوبات ستفرض على شخصيات لبنانية، تشمل عدم إصدار تأشيرات، فيما قال المصدر: إن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، هدد بأن عقوبات ستطال شخصيات من ضمنها وزير الخارجية الأسبق، جبران باسيل.
نقلت قناة (العربية) عن مصادر دبلوماسية لم تسمها قولها، مساء اليوم الأحد: إن عقوبات ستفرض على شخصيات لبنانية، تشمل حجز أموال في الخارج، وذلك بعد أيام قليلة من انفجار بيروت.
ووفق القناة، فإن عقوبات ستفرض على شخصيات لبنانية، تشمل عدم إصدار تأشيرات، فيما قال المصدر: إن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، هدد بأن عقوبات ستطال شخصيات من ضمنها وزير الخارجية الأسبق، جبران باسيل.
وأدى الانفجار، الذي استهدف مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، لمصرع 154 شخصاً وإصابة نحو 5000 آخرين، وتشريد نحو ربع مليون شخص.
وتسبب بالكارثة انفجار مستودع خُزن فيه، وفق رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، 2700 طنّ من نيترات الأمونيوم، منذ ستّ سنوات من دون إجراءات حماية.
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