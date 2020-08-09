كحيل لنقيب مقاولي لبنان: جاهزون للمساهمة في إعادة إعمار ميناء بيروت









رام الله - دنيا الوطنوجه رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة أسامة كحيل رسالة تضامن كامل إلى رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية م. مروان الحلو مع استعداد للمساهمة في إعادة اعمار المدينة الأقرب لقلب الشعب الفلسطينيوعبر كحيل في رسالة الى نقيب مقاولي لبنان عن تقديم المقاولين الفلسطينيين تعازيهم الحارة لأروح الشهداء والدعاء بشفاء الجرحى وشعورهم بالألم الشديد لما أصاب مرفأ بيروت والخسائر الكبيرة في المدينة الأقرب والأحب للشعب الفلسطيني.واعتبر كحيل أن الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة يعتصر قلبه الألم الكبير على نزيف منارة مدن العرب تحت وطأة الانفجار المدمر، بالنظر لما مرت به محافظات غزة من حروب ودمار وفقدان البيوت والمنشآت الاقتصادية على مدار سنوات طويلة.وأكد كحيل أن التضامن مع لبنان الشقيق ليس بالمشاعر الصادقة فقط، بل من خلال الاستعداد الكامل على المساعدة عبر تسخير كافة الإمكانيات والخبرات لمساعدة لبنان على إزالة الأنقاض وإصلاح الضرر الجزئي وإعادة إعمار مرفأ ومدينة بيروت بالاعتماد على تجربة الشركات الفلسطينية في التعامل مع نتائج الحروب جراء الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة وما خلفته من دمار.وشدد كحيل على أن كافة المقاولين بغزة مستعدون لتقديم الممكن تطوعا لتخفيف عن مدينة بيروت المكلومة واستعدادهم الكامل لنقل الخبرة وكل المطلوب لاجتياز هذا المصاب الجلل.وأضاف ان قلوب المقاولين الفلسطينيين تدعو الله أن يعين لبنان العزيز على اعادة إعمار وإصلاح ما تدمر، مع ايمانهم الكامل ان بيروت ستتجاوز جراحها وتنهض عزيزة شامخة من جديد لتبقى أبية على الحزن والانكسار.