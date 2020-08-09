"الخارجية": ارتفاع عدد حالات وفيات (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأحد، بارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب فيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 209 حالات، بعد تسجيل وفاة جديدة في السعودية.



وأضافت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن الإصابات ارتفعت أيضا إلى 4105، بعد تسجيل 4 إصابات جديدة في أميركا، فيما استقرت حالات التعافي عند 1711 حالة.



وذكرت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، أن حالة الوفاة الجديدة في صفوف الجالية للمواطن مصباح محمد أحمد جاسر (83 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية بالمملكة إلى 64.



وفي أميركا، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية هناك بتسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في ولاية أوهايو، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2240، فيما لم تسجل أية حالة وفاة لليوم 13 على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 69.