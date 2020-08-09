شاهد: حريق بمبنى البرلمان اللبناني ومظاهرات لليوم الثاني وسط تحذيرات من الجيش
رام الله - دنيا الوطن
جددت قيادة الجيش اللبناني مساء اليوم الأحد، دعوتها للمتظاهرين لالتزام التعبير السلمي.
وحذر الجيش وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية، المتظاهرين الذين اعتدوا على الممتلكات وسط العاصمة، بيروت، مؤكداً أنه سيتعامل مع المتظاهرين الذين يمارسون العنف بالطرق المناسبة.
ونقلت وسائل إعلام صوراً لحريق نشب في مبنى البرلمان اللبناني، وسط تظاهرات من قبل اللبنانيين تواصلت لليوم الثاني على التوالي.
ودعا لبنانيون اليوم إلى "انتفاضة لا تتوقف" للإطاحة بزعمائهم السياسيين وسط غضب عام جراء الانفجار المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي في بيروت.
وطالب متظاهرون الحكومة بالاستقالة بسبب ما وصفوه بالإهمال الذي أدى إلى انفجار الثلاثاء، فيما تحول الغضب إلى مشاهد عنف في وسط بيروت أمس السبت.
جددت قيادة الجيش اللبناني مساء اليوم الأحد، دعوتها للمتظاهرين لالتزام التعبير السلمي.
وحذر الجيش وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية، المتظاهرين الذين اعتدوا على الممتلكات وسط العاصمة، بيروت، مؤكداً أنه سيتعامل مع المتظاهرين الذين يمارسون العنف بالطرق المناسبة.
ونقلت وسائل إعلام صوراً لحريق نشب في مبنى البرلمان اللبناني، وسط تظاهرات من قبل اللبنانيين تواصلت لليوم الثاني على التوالي.
ودعا لبنانيون اليوم إلى "انتفاضة لا تتوقف" للإطاحة بزعمائهم السياسيين وسط غضب عام جراء الانفجار المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي في بيروت.
وطالب متظاهرون الحكومة بالاستقالة بسبب ما وصفوه بالإهمال الذي أدى إلى انفجار الثلاثاء، فيما تحول الغضب إلى مشاهد عنف في وسط بيروت أمس السبت.
وأدى الانفجار، الذي استهدف مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، لمصرع 154 شخصاً وإصابة نحو 5000 آخرين، وتشريد نحو ربع مليون شخص.
وتسبب بالكارثة انفجار مستودع خُزن فيه، وفق رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، 2700 طنّ من نيترات الأمونيوم، منذ ستّ سنوات من دون إجراءات حماية.
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