محافظة الخليل: إغلاق منشأة غير ملتزمة وتُخالف ثلاث أخرى

أكد منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات، بأن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية اليوم الأحد في مدينة الخليل، دورا والخط الغربي، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.



يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.



وتم زيارة ومتابعة 167 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 147 منها بشروط السلامة العامة، فيما أغلقت اللجان منشأة واحدة غير ملتزمة بإجراءات الصحة والسلامة العامة.



وتم مُخالفة ثلاث منشآت غير ملتزمة بالإجراءات، فيما وجهت اللجان التنبيه الشديد لـ 10 منشآت، وتم تحرير محاضر ضبط بحق ست منشآت غير ملتزمة.





رام الله - دنيا الوطن