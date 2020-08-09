مصرع 43 شخصا جراء انهيار أرضي بمزرعة للشاي بالهند

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول هندي كبير: "إن 43 شخصا لقوا مصرعهم جراء انهيار أرضي وقع، مساء اليوم الأحد، في مزرعة للشاي في ولاية كيرالا بجنوب الهند".



وأضاف المصدر نفسه: "إن هناك مخاوف من وجود ما يقرب من 24 شخصا محاصرين تحت الأنقاض"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقال مسؤولون: "إن الانهيار الأرضي الناجم عن هطول أمطار غزيرة ضرب المزرعة الواقعة في منطقة إيدوكي في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، حين كان العمال نائمين".



وقال إتش. دينيشان المسؤول في منطقة إيدوكي لـ (رويترز): "أوقفنا عملية الإنقاذ اليوم بسبب الأمطار.. وسنواصل العملية حتى انتشال آخر جثة".



وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية تنبيهات بشأن هطول الأمطار الغزيرة في عدة مناطق، بما في ذلك منطقة إيدوكي.



وفي عام 2018، تعرضت ولاية كيرالا لأسوأ فيضانات منذ قرن إذ قتل آنذاك المئات، كثيرون منهم في إيدوكي.